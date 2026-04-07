Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Un accidente con un herido leve provoca corte de calle de más de 15 horas en Montevideo

El hecho ocurrió a las 20:00 horas del pasado lunes en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez (ex Propios). Este martes los vehículos continuaban en el lugar a la espera de orden de ser retirados.

El País
El País
07/04/2026, 12:14
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Accidente en 8 de octubre y Propios
Accidente en 8 de octubre y Propios
Foto: Leonardo Mainé / El País

Sobre las 19:50 de este lunes, un ciclista y un ómnibus chocaron en el cruce de la avenida 8 de Octubre y José Batlle y Ordoñez (ex Propios), lo que generó un desvío del tránsito en la zona.

De acuerdo a lo que informó en la mañana de este martes Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) la circulación al oeste por 8 de Octubre se encuentra cortada, al igual que al sur por Batlle y Ordoñez.

Los desvíos se están realizando por Avenida Dámaso Antonio Larrañaga a su ruta.

Accidente en 8 de octubre y Propios
Accidente en 8 de octubre y Propios
Foto: Leonardo Mainé / El País

Personal de inspectores se encuentra en el lugar. Además, recomiendan "extremar" la precaución al circular.

Accidente fatal: un motociclista de 29 años murió tras chocar contra un auto en el barrio Colón

Ciclista se encuentra fuera de peligro

De acuerdo a lo que informó Subrayado, el accidente ocurrió cuando un ómnibus de Coetc con destino a Portones chocó a un ciclista de 30 años que circulaba en en lugar.

Según el citado medio, al hombre se le diagnosticó un politraumatismo leve y se encuentra fuera de peligro.

Pese a que el accidente fue sobre las 20:00 de la jornada de ayer, tanto el ómnibus como el birrodado aún se encuentran en el lugar, lo que generó una congestión importante del tráfico.

El País se comunicó con Fiscalía para conocer el motivo por el que los vehículos aún no fueron retirados, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

accidenteómnibus

Te puede interesar