Un accidente con un herido leve provoca corte de calle de más de 15 horas en Montevideo

Sobre las 19:50 de este lunes, un ciclista y un ómnibus chocaron en el cruce de la avenida 8 de Octubre y José Batlle y Ordoñez (ex Propios), lo que generó un desvío del tránsito en la zona.

De acuerdo a lo que informó en la mañana de este martes Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) la circulación al oeste por 8 de Octubre se encuentra cortada, al igual que al sur por Batlle y Ordoñez.

Los desvíos se están realizando por Avenida Dámaso Antonio Larrañaga a su ruta.

📍8 de Octubre y Bv Batlle y Ordónez.



❌Circulación al oeste por 8 de Octubre cortada.

❌Circulación cortada al sur por Batlle y Ordoñez.



Desvíos por Av. Dámaso Antonio Larrañaga a su ruta.



Personal inspectivo se encuentra en el lugar.



Extremar precaución al circular. pic.twitter.com/xAxkbnRnIt — Montevideo Tránsito (@imtransito) April 7, 2026

Accidente en 8 de octubre y Propios Foto: Leonardo Mainé / El País

Personal de inspectores se encuentra en el lugar. Además, recomiendan "extremar" la precaución al circular.

Ciclista se encuentra fuera de peligro

De acuerdo a lo que informó Subrayado, el accidente ocurrió cuando un ómnibus de Coetc con destino a Portones chocó a un ciclista de 30 años que circulaba en en lugar.

Según el citado medio, al hombre se le diagnosticó un politraumatismo leve y se encuentra fuera de peligro.

Pese a que el accidente fue sobre las 20:00 de la jornada de ayer, tanto el ómnibus como el birrodado aún se encuentran en el lugar, lo que generó una congestión importante del tráfico.

El País se comunicó con Fiscalía para conocer el motivo por el que los vehículos aún no fueron retirados, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.