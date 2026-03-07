Accidente fatal: un motociclista de 29 años murió tras chocar contra un auto en el barrio Colón
El hombre viajaba en una moto y al llegar a la intersección de las calles Luis Lasagna y Niña impactó contra un auto.
Un joven de 29 años murió este sábado en un accidente de tránsito en el barrio Colón, Montevideo. El hombre viajaba en una moto y al llegar a la intersección de las calles Luis Lasagna y Niña impactó contra un auto.
Según indica la información policial, la conductora del automóvil, de 48 años, manifestó que al llegar a la esquina miro hacia ambos lados previo al cruce, pero la moto circulaba alta velocidad por lo que no pudo evitar el impacto.
El fallecimiento del conductor de la moto se constató sobre las 13:30 horas de este sábado.
El parte policial también indica que en el cruce no hay señales de tránsito.
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