Formalizaron al padre del adolescente que fue hallado muerto en una cuneta: deberá cumplir 180 días de preventiva

Un hombre de 36 años fue formalizado por el homicidio de su hijo cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en Flor de Maroñas. El parte del Ministerio del Interior afirma que se le imputaron reiterados delitos de violencia doméstica agravados en reiteración real con un delito de homicidio agravado en calidad de autor.

El hombre, que deberá cumplir 180 días de prisión preventiva, tiene antecedentes penales. El último antecedente es de 2008, cuando fue condenado con prisión por una rapiña.

El cuerpo del joven de 15 años fue encontrado en una cuneta en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, el viernes en la madrugada y la investigación había comenzado como "muerte dudosa".

Cuando la Policía llegó al lugar vio al menor caído en una zanja, rodeado de familiares y vecinos que intentaban reanimarlo. Una emergencia médica que arribó al lugar constató el fallecimiento del menor. El padre fue detenido en el lugar por los efectivos.

Según testigos, el joven había sido visto por última vez en su casa durante la noche del jueves. Familiares declararon que habían tenido una discusión y se fueron a dormir sobre las 23 horas. Horas más tarde, su madre notó que el joven no estaba y comenzaron a buscarlo. Finalmente, lo hallaron en el interior de una cuneta cercana a su casa.