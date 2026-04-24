A la venta el álbum del Mundial 2026 en Uruguay: cuánto cuesta, dónde comprarlo y el precio de las figuritas

El próximo 15 de junio comenzará el Mundial 2026 para Uruguay en el encuentro debut frente a Arabia Saudita, pero para calmar la ansiedad, los fanáticos ya pueden comenzar la colección oficial de la Copa del Mundo teniendo en cuenta que salió a la venta en Uruguay el álbum de Panini.

De cara a esta edición del Mundial, tendrá la particularidad de que será la colección más grande de la historia porque al contar con 48 selecciones, tendrá un total de 980 figuritas y con la intención de colaborar con quienes lo coleccionen, este año cada paquete contará con siete stickers y no con cinco como en campañas anteriores.

Incluso pueden ser ocho ya que, de manera aleatoria, volverán a decir presente las "extra". Estas no irán al álbum, pero adquieren un valor coleccionable en sí mismo porque son 20 jugadores en cuatro estilos diferente: oro, plata, bronce y base.

El álbum, al que ya se puede acceder en distintos puntos de venta, así como también los locales de Panini o la web oficial, tiene un costo de $200, mientras que cada sobre cuesta $60.

Fanáticos que compraron el álbum y las figuritas del Mundial 2026 en el local de Panini. Foto: Estefanía Leal.

Pero hay un agregado más para el álbum del Mundial 2026 y está estrechamente vinculado con nuestro país porque por primera vez se imprimirá en Uruguay. "El respaldo de darnos la confianza de imprimirlo localmente ya dice mucho del trabajo que hacemos en conjunto en Uruguay", sostuvo Nicolás Lerner, representante local de Panini en diálogo con Ovación.

Al igual que en años anteriores, la colección también tendrá un álbum virtual. Así como se dará un sobre gratuito por día, también se encontrarán códigos QR en los paquetes de figuritas físicos que otorgarán stickers del formato digital. "Es una versión más chica del álbum oficial", manejaron.

Al entendr que "la figurita se vuelve el producto de consumo más codiciado durante el Mundial y es importante que la gente pueda acceder de la forma que le sea más cómoda" es que los usuarios podrían encontrarse con unos "20.000, o incluso más, puntos de venta".

¿Cuáles son los jugadores de Uruguay en el álbum?

Los 18 seleccionados son: Sergio Rochet, Santiago Mele, Ronald Araujo, Josema Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri.

El que no aparece es uno que irá por su quinto Mundial y que se meterá en la historia grande de Uruguay, como Fernando Muslera, que incluso peleará la titularidad con Rochet. Claro, en el momento que Panini confeccionó la nómina todavía no se había dado la conversación entre el arquero de Estudiantes de La Plata y Bielsa para consumar su regreso a la selección.

Fanáticos que compraron el álbum y las figuritas del Mundial 2026 en el local de Panini. Foto: Estefanía Leal.

La otra particularidad es que aparecen tres centrodelanteros, como Núñez, Viñas y Aguirre, que han sido los tres preferidos del DT argentino. Y no hay mayores sorpresas, pese a que faltan jugadores como Santiago Bueno, Matías Viña y Juan Manuel Sanabria, tres que factiblemente sean convocados para la Copa del Mundo.

La lista del álbum se realizó a fines del 2025, por lo que desde ese momento hasta ahora pudieron existir cambios como el de Muslera, que podría dejar a Franco Israel (Torino) afuera de la nómina. La lista de Uruguay incluso fue corroborada por autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, según contó Nicolás Lerner a Ovacion.