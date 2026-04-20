Álbum Mundial 2026, el más grande de la historia e impreso en Uruguay: fecha de lanzamiento y novedades

El próximo 11 de junio comenzará a rodar la pelota y será, oficialmente, el inicio del Mundial 2026. Pero para los hinchas, fanáticos y coleccionistas, la Copa del Mundo comienza un tiempo antes: inicia en el momento en el que sale al público el álbum oficial del certamen.

Una vez más, Panini es el encargado de traerle a los fanáticos del fútbol y del coleccionismo un detalle que no puede faltar cada cuatro años cuando se disputa el torneo más importante de selecciones a nivel global y que este año tiene la particularidad de contar con 48 equipos.

Es por ese detalle que está denominado como el álbum más grande de la historia y no es para menos. Este año la colección tendrá un total de 980 figuritas y si su lanzamiento se retrasó un poco más de lo esperado fue para que todas las selecciones participantes digan presente. Es decir que, aunque hace pocas semanas se jugaron los repechajes, todos los planteles ganadores estarán en el álbum y contarán con la misma cantidad de stickers que el resto.

Pero hay un agregado más para el álbum del Mundial 2026 y está estrechamente vinculado con nuestro país porque por primera vez se imprimirá en Uruguay. "El respaldo de darnos la confianza de imprimirlo localmente ya dice mucho del trabajo que hacemos en conjunto en Uruguay", sostuvo Nicolás Lerner, representante local de Panini en diálogo con Ovación.

Gerardo Paciel, gerente de marketing de Durulte, y Nicolás Lerner, representante de Panini en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

Entre las novedades más importantes se encuentra que cada selección cuenta con 20 figuritas: 18 retratos, la imagen del escudo y del equipo formado. A la espera de que salga a luz de forma oficial, la Celeste cuenta con nombres importantes como los de Ronald Araujo, José María Giménez, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte o Darwin Núñez.

El hecho de que el álbum cuente con más figuritas, también llevó a que Panini pusiera el ojo en el coleccionista y "para ayudarlo a coleccionarlo" el sobre dejará de contar con cinco stickers para pasar a tener siete, que incluso pueden ser ocho ya que, de manera aleatoria, volverán a decir presente las "extra". Estas no irán al álbum, pero adquieren un valor coleccionable en sí mismo porque son 20 jugadores en cuatro estilos diferente: oro, plata, bronce y base.

"Hay una fecha oficial de lanzamiento que es el 5 de mayo, es la referencia internacional. Para salir ese día hay que empezar a distribuir unos días antes. Apenas se tenga la luz verde de Panini, van a empezar a salir camiones", indicó Lerner. El álbum tendrá un costo de $200 y el sobre de figuritas estará a $60.

"Uruguay es tomado como caso de éxito. Por cómo se vive la pasión del coleccionismo y el fútbol en Uruguay. El Mundial conjuga ambas pasiones. Hay recetas que funcionan, pero siempre estamos generando nuevas propuestas que lo hacen interesantes. Hay mucho que va por el lado emocional afectivo entre el coleccionista y el álbum y ese rol es clave y a partir del Mundial 2010 lo vimos porque ahí se genera un punto de inflexión directamente relacionado a la conexión del hincha y el coleccionista con la performance y los jugadores que estaban", agregó Lerner.

Sin ir más lejos, Uruguay es junto a Suiza uno de los países que más figuritas venden per cápita en el mundo y desde Panini consideran que eso se logra por el trabajo que se realiza incluso desde antes de la salida del álbum, pero también debido a la pasión que hay en nuestro país.

Al igual que en años anteriores, la colección también tendrá un álbum virtual. Así como se dará un sobre gratuito por día, también se encontrarán códigos QR en los paquetes de figuritas físicos que otorgarán stickers del formato digital. "Es una versión más chica del álbum oficial", manejaron.

Más de 20.000 puntos de venta y un alcance para todo el país

"Tenemos un producto muy popular como el alfajor y llegamos a cualquier rincón del país a todo tipo de punto de venta, desde el comercio más pequeño hasta las grandes superficies o incluso plataformas digitales. El éxito en la distribución está acompañado en ese detalle y llegamos en poco tiempo. Nos permite apenas tener el producto del álbum llegar en muy pocos días a todo el país y a todos los ramos", manifestó Gerardo Paciel, gerente de marketing de Durulte - Portezuelo.

"Este sería nuestro noveno Mundial distribuyendo la colección para todo el país y el hecho de que haya una experiencia tan grande y que llevemos tanto tiempo distribuyendo colecciones de figuritas, hace que podamos prever muchas cosas y manejar mucha información que nos permite adelantarnos a muchas situaciones. Venimos trabajando hace un año y no es que empezamos a programar ahora cuando está por salir la colección y luego se ve en la cancha cómo se desarrolla", sostuvo Paciel.

Gerardo Paciel, gerente de marketing de Durulte, y Nicolás Lerner, representante de Panini en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

El hecho de que el álbum se imprima en Uruguay implica que "tenemos la responsabilidad de que más allá de que la figurita viene desde la fábrica de Panini en el exterior, el álbum se fabrica localmente y nos permite tener la certeza desde la logística y los tiempos para estar entre los primeros en poder lanzar la colección".

"La distribución es clave y encontramos en Durulte, el socio clave. La figurita se vuelve el producto de consumo más codiciado durante el Mundial y es importante que la gente pueda acceder de la forma que le sea más cómoda y Durulte en una época de Mundial puede llegar a expandirse a unos 20.000, o incluso más, puntos de venta. Venimos trabajando hace muchos años y generando confianza y certeza de que Durulte cumple el objetivo. Es una realidad que una de las certezas que tenemos y que ayuda al éxito en Uruguay es la distribución, que la gente lo puede encontrar en el almacén más escondido del interior", finalizó Lerner.