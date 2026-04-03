Mundial 2026: 20 figuras que no estarán en la próxima Copa del Mundo tras la eliminación de sus selecciones

Por primera vez la Copa del Mundo tendrá 48 selecciones en su torneo. Serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno y sumará una nueva fase eliminatoria que será la de dieciseisavos, que se disputará al término de la primera ronda. Pese a ese aumento de participantes, hay selecciones importantes que no estarán presentes.

Tal vez el nombre más fuerte es el de Italia que por tercera edición consecutiva no consigue su cupo al Mundial, pero también hay otras selecciones que sorprendieron por su ausencia, sobre todo al tratarse de un certamen con tantos clasificados. En ese contexto aparecen selecciones como Polonia, Dinamarca o Serbia en Europa, así como Nigeria y Camerún en África o incluso Chile o Perú en América.

Las ausencias también refieren a jugadores de muy buen presente o en equipos tops que por representar a selecciones que no ingresaron a la Copa del Mundo, no podrán estar en el certamen que comenzará en junio y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

20 figuras que no estarán en el Mundial 2026:

Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori y Sandro Tonali (Italia)

Son, tal vez, de los nombres más fuertes de la Azzurra que no estarán en el próximo Mundial luego de que Italia cayera por penales frente a Bosnia Herzegovina en el repechaje europeo. Los futbolistas del Manchester City, Arsenal y Newcastle quedaron en la puerta de la clasificación en lo que hubiera sido la primera Copa del Mundo para ambos.

A sus 27 años, el arquero del equipo inglés y uno de los más importantes en su puesto a nivel mundial no sabe lo que es disputar una Copa del Mundo teniendo en cuenta que la última clasificación de su selección fue en 2014 y él aún no había debutado como profesional.

El arquero de Italia, Gianluigi Donnarumma y el futbolista de Bosnia, Amar Dedic. Foto: AFP

Robert Lewandowski (Polonia)

Goleador histórico y actual jugador de Barcelona, Robert Lewandowski es otro de los futbolistas "pesados" que no dirá presente en la Copa del Mundo luego de que Polonia cayera en el repechaje europeo frente a Suecia por 3-2 jugando como visitante.

A sus 37 años, tras disputar los mundiales de 2018 y 2022, el atacante tal vez perdió su última oportunidad de disputar su último torneo de esta magnitud.

Kvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili (Georgia)

El hecho de jugar en una selección que nunca participó de una Copa del Mundo desde que es una nación independiente lo hace aún más complicado, pero el futbolista del Paris Saint Germain, figura del equipo francés y de destacado pasaje por Napoli, no estará en el Mundial. Así como tampoco lo hará el flamante arquero del Liverpool inglés.

Georgia ganó un solo partido de los seis que disputó en las Eliminatorias y eso lo depositó en la penúltima posición de su serie donde solo superó a Bulgaria por saldo de goles y donde quedó por debajo de España y Turquía.

Kvaratskhelia festeja en el partido frente a Portugal- Eurocopa 2024 Foto: EFE

Jan Oblak y Benjamin Sesko (Eslovenia)

2002 y 2010 son los mundiales a los que Eslovenia pudo clasificar y, claro está, a ninguno de esos pudieron asistir las principales figuras que hoy tiene el plantel esloveno que de cara a la Copa del Mundo solo hizo cuatro puntos, producto de cuatro empates, ya que no pudo ganar.

El arquero del Atlético de Madrid y el delantero centro del Manchester United son otros de los futbolistas que pese a las 48 selecciones no estarán en el próximo torneo.

Jan Oblak en la previa de un partido con la selección de Eslovenia. Foto: AFP.

Dominik Szoboszlai (Hungría)

Es una de las piezas más importantes de un club como Liverpool de Inglaterra, pero a nivel de selecciones tuvo la dificultad de no poder alcanzar la Copa del Mundo con una selección que quedó a solo dos puntos de la clasificación, pero Irlanda le quitó el lugar en el repechaje.

La selección que fuera dos veces subcampeona (1938 y 1954) no consigue entrar a un Mundial desde la edición de 1986 disputada en México.

Dominik Szoboszlai con la pelota en el ataque de Hungría ante Grecia. Foto: AFP.

Rasmus Hojlund (Dinamarca)

La eliminación de la selección danesa frente a República Checa en el repechaje europeo fue otro de los batacazos que tuvo el proceso de clasificación y derivó en que el delantero del Napoli de gran presente y con pasado en Manchester United no estará en la cita.

Dinamarca perdió la chance de conseguir por primera vez tres clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo, ya que lo había logrado en 2018 y 2022.

Rasmus Hojlund y su entrenamiento con la selección de Dinamarca. Foto: AFP.

Dusan Vlahovic (Serbia)

Otro de los "9" europeos que no podrá estar en la cita mundialista. El atacante de la Juventus fue parte de una clasificación que a Serbia se le escapó solo por un punto ya que quedó a una unidad de Albania que terminó accediendo al repechaje.

Con la denominación de Serbia es el segundo Mundial que se perdia ya que le había ocurrido en 2014, más allá de conseguir su cupo en 2010, 2018 y 2022.

Dusan Vlahovic defendiendo la camiseta de la selección de Serbia. Foto: AFP.

Arturo Vidal (Chile)

No deja de ser un histórico de la selección chilena que en medio de un proceso de recambio, en el que algunos futbolistas de renombre se mantuvieron, quedó eliminada de la Copa del Mundo tras un camino muy cuesta arriba que lo dejó último con apenas dos triunfos en 18 partidos.

Arturo Vidal y el arquero Brayan Cortés en la selección de Chile. Foto: EFE

Paolo Guerrero (Perú)

Otro histórico del fútbol sudamericano que tampoco podrá estar en el Mundial 2026 con una selección peruana que sumó dos ediciones sin poder ingresar luego de lo que había sido su regreso a la Copa del Mundo en 2018. En las Eliminatorias, los incaicos terminaron en el penúltimo lugar con 12 unidades.

Paolo Guerrero, delantero de la selección de Perú. Foto: AFP.

Salomón Rondón (Venezuela)

La Vinotinto estuvo a un partido de meterse en el repechaje internacional que lo podría haber depositado en su primera Copa del Mundo, pero quedó a un paso y así también quedó el experimentado delantero de 36 años que actualmente defiende a Pachuca.

El festejo de Salomón Rondón en el partido entre Venezuela y Bolivia por Eliminatorias. Foto: AFP.

Keylor Navas (Costa Rica)

Otra de las ausencias más fuertes es la de los Ticos que se habían clasificado a cinco de los últimos seis Mundiales y esta vez, disputado en suelo norteamericano, tenía una gran oportunidad de decir presente, pero fue sorprendido y quedó tercero en un grupo en el que Haití logró el cupo mundialista.

Leon Bailey (Jamaica)

Los Reggae Boyz tenían la posibilidad de volver a un Mundial luego de su única participación que había sido en 1998, pero cayeron en el último partido del repechaje ante Congo y eso hizo que el futbolista del Aston Villa de Inglaterra no pueda lograr el objetivo de depositar a los suyos en la Copa del Mundo.

El lamento de Leon Bailey tras la eliminación de Jamaica en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Foto: AFP.

Ademola Lookman y Víctor Osimhen (Nigeria)

Uno es figura del Atlético de Madrid y el otro del Galatasaray. Son futbolistas que atraviesan un gran momento, pero ni así pudieron ayudar a que Nigeria se meta en la Copa del Mundo de este año. Tras pasar al repechaje africano, una de las potencias del continente cayó con Congo quien terminó avanzando al Mundial.

Victor Osimhen, delantero de la selección nigeriana, jugando la Copa Africana de Naciones Foto: AFP

Pierre Emerick Aubameyang (Gabón)

Es cierto que Gabón es una selección que nunca logró clasificar al Mundial, pero el camino hacia 2026 fue uno de los que lo dejó más cerca porque se metió al repechaje africano, pero cayó con Nigeria y eso dejó eliminados a los comandados por el experimentado delantero de presente en Olympique de Marsella y pasado en clubes como Milan., Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona o Chelsea.

Pierre-Emerick Aubameyang, jugando la Copa Africana de Naciones para Gabón. Foto: AFP

Serhou Guirassy (Guinea)

Es uno de los mejores delanteros que tiene la temporada en el fútbol europeo defendiendo la camiseta de Borussia Dortmund pero, al igual que ocurre con otros futbolistas, representa a una selección a la que históricamente le ha costado participar en torneos de este calibre.