“El viejo hotel Conrad va a cambiar mucho”: trabajadores advierten por impacto laboral tras venta de Enjoy al grupo JHSF

La venta del 100% de las acciones de Baluma S.A., sociedad propietaria y operadora del Enjoy Punta del Este, al grupo brasileño JHSF provocó la preocupación de los trabajadores del principal complejo hotelero y casino del país. Aunque el sindicato destacó que mantiene un buen diálogo con la empresa y no prevé un conflicto inmediato, advirtió que el proyecto de transformación del ex Conrad genera una fuerte incertidumbre sobre el futuro de unos 1.600 puestos de trabajo directos.

“Sabemos que va a haber restaurantes tercerizados y un shopping. El viejo hotel Conrad, como lo conocíamos, va a cambiar y va a cambiar mucho, así como también, aparentemente, el perfil del negocio”, afirmó ante la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social del Senado Juan Artega, de la Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB).

La operación, anunciada el pasado 13 de abril, supone un cambio de control del histórico hotel que es uno de los motores del turismo y el empleo en Maldonado. JHSF, propietario del hotel Fasano Punta del Este, proyecta invertir entre US$ 400 millones y US$ 500 millones en un plazo de cuatro a cinco años para reconvertir el complejo en un desarrollo de alta gama que incluirá un shopping con hasta 100 tiendas, nuevas propuestas gastronómicas y un componente residencial con apartamentos y habitaciones.

Mientras el grupo brasileño diseña su ambicioso plan de expansión, los trabajadores aseguran que todavía no existe información concreta sobre cómo impactará en la plantilla.

Artega explicó que el sindicato mantiene reuniones bipartitas periódicas con la gerencia del hotel, aunque los interlocutores locales tampoco tienen un cronograma detallado de las obras ni con definiciones sobre eventuales envíos al seguro de paro.

“Se habla de seguros de paro y no sabemos a cuántos trabajadores va a alcanzar. No sabemos si serán este invierno, si durarán algunos meses o si se extenderán de acuerdo con las obras, que se estima podrían llevar cuatro años”, señaló.

Según detalló, el hotel cuenta con entre 950 y 1.000 trabajadores permanentes y en régimen de tiempo parcial. A ese número se suman cerca de 600 eventuales, muchos de ellos con casi 30 años de antigüedad y un vínculo histórico con la empresa, indicó.

Proyecto de JHSF Península para el Enjoy. Foto: JHSF Capital.

“La preocupación no es solo por los casi 1.000 trabajadores con contrato permanente, sino también por esos casi 600 eventuales que han tenido un vínculo estable a lo largo del tiempo”, sostuvo.

El representante sindical remarcó además que buena parte del personal ingresó cuando el entonces Conrad abrió sus puertas el 1° de enero de 1997 y hoy se encuentra en los últimos años de su vida laboral. “Casi todos entramos con veintipico de años y hoy estamos próximos a una edad jubilatoria. Hay trabajadores de 50, 55, 58 y hasta más de 60 años. La perspectiva nos genera mucha incertidumbre”, afirmó.

El sindicato dijo que las obras en el complejo ya comenzaron, detalló que actualmente hay unas 150 habitaciones fuera de servicio, que el restaurante Brisas dejó de funcionar y que el espacio donde operaba la discoteca OVO será reconvertido en un teatro.

“Están trabajando e innovando, pero no existe una cronología clara que permita saber cuándo la gente va a ir a seguro de paro”, indicó Artega.

Enjoy confirmó compromiso con los trabajadores

El director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy, Javier Azcurra, dijo este lunes que la empresa tiene el compromiso asumido públicamente de mantener las fuentes de trabajo.

En diálogo con la radio Cadena del Mar, Azcurra detalló que actualmente se mantienen los salarios de los cerca de 1.000 trabajadores permanentes. “Se sigue pagando el 100% del sueldo y además continúan las convocatorias habituales”, indicó.

Además, Azcurra dijo que incorporaron a 400 nuevas personas para trabajar en las obras de construcción que ya están en curso en el hotel.

Si bien el sindicato aseguró que no se avizora un conflicto próximo, recordó a los senadores de la comisión la experiencia vivida con la llegada del grupo chileno Enjoy. “Cuando vino Enjoy también tenía un buen discurso y, sin embargo, al año y poco hubo despidos masivos y tuvimos aquel conflicto grande de 2015”, recordó Artega.

No obstante, señaló que la nueva empresa manifestó verbalmente su intención de respetar el convenio colectivo vigente, que incluye una cláusula de estabilidad laboral y fue renovado hasta 2028.

El pedido del sindicato al Gobierno

Artega indicó que si bien la compraventa es una operación entre privados, el Estado tiene un rol relevante porque la explotación del juego de casino depende de autorizaciones públicas. “El otorgamiento a una empresa que no tiene cadena de juego internacional es una decisión del Gobierno. Quizás podría poner ciertas condiciones, entre ellas, el trabajo”, expresó.

En ese sentido, el vocero del sindicato dijo que ya mantuvieron reuniones con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez para trasladarles la preocupación por el futuro de los puestos laborales.

Máquina tragamonedas en un casino. Foto: AFP.

La venta del hotel y casino Enjoy Punta del Este a JHSF asciende a US$ 160 millones, según informó el diario chileno La Tercera, bastante menos que lo que había pagado el grupo chileno cuando desembarcó en Uruguay. En 2013 Enjoy llegó como socio operador del entonces hotel y casino Conrad, tras comprarle el 45% de las acciones de Baluma S.A. a Caesars Entertainment por US$ 139,5 millones. En 2017 le compró el 55% restante por US$ 189 millones, y tenía un plan para desarrollar el hotel que quedó trunco.

El grupo chileno empezó a tener problemas en octubre de 2019 con el estallido social en Chile que complicó la operativa de los casinos que tiene en ese país y entre 2020 y 2021 eso se agravó por el cierre forzoso de toda la operación debido a la pandemia de covid-19. Esto desembocó en un incremento del endeudamiento y una crisis financiera del grupo que lo obligó a una reorganización judicial y ahora a la venta de uno de sus activos más valiosos, como el Enjoy Punta del Este, para hacer frente al vencimiento de un bono en 2027.