Gremial de Energías Renovables al cruce de Oddone por revisar Imesi a autos eléctricos: "Es temerario" decir que el régimen maduró

La declaración del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre una futura revisión de los beneficios tributarios otorgados a los vehículos eléctricos en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) de la semana pasada tomó por sorpresa a la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), que cuestionó tanto el momento elegido para discutir esos incentivos como la posibilidad de redireccionarlos hacia el sector de combustibles fósiles como plantea la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE).

“El anuncio nos sorprendió porque entendemos que va totalmente a contracorriente de la política energética del país”, afirmó a El País el presidente de Auder, Diego Ortuño. Según explicó, Uruguay construyó durante los últimos 15 años una estrategia energética sostenida entre distintos gobiernos que permitió alcanzar una matriz eléctrica abastecida casi en su totalidad por fuentes renovables.

Para Ortuño, el paso siguiente de esa política es avanzar en la descarbonización de sectores con fuerte dependencia de combustibles fósiles, especialmente el transporte. “¿Qué mejor para descarbonizar que pasar de la dependencia del combustible fósil a la dependencia de electricidad cuando esa electricidad proviene de energías renovables?”, planteó.

En ese marco, defendió los incentivos fiscales aplicados a la movilidad eléctrica —como exoneraciones de Imesi, de la Tasa Global Arancelaria y reducciones vinculadas a patentes— al considerar que aún cumplen una función para impulsar una tecnología que no alcanzó madurez suficiente.

Inauguracion de la primera estacion electrica de Ancap y Ducsa que cuenta con cargadores inteligentes para vehiculos electricos y un espacio independiente con todos los servicios, en la estacion de servicio Ancap de la Ruta 101 km 19, esquina Yacare, departamento de Canelones, ND 20250815, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Aunque reconoció que eventualmente los subsidios o beneficios a nuevas tecnologías deben revisarse, sostuvo que “es una afirmación temeraria" asegurar que el mercado uruguayo de vehículos eléctricos ya está consolidado, en una crítica a Oddone que dijo que el régimen "ya maduró" y parafrasea al ministro (que uso el término "temerario" para referirse a los que cuestionan que con los cambios propuestos en el Diálogo Social se ponga en tela de juicio la sostenibilidad fiscal)

Para respaldar su posición, Ortuño señaló que las ventas de vehículos eléctricos pasaron de 1.500 unidades en 2023 a 6.000 en 2024 y 15.000 en 2025, mientras que en el primer cuatrimestre de este año ya se comercializaron unas 8.000 unidades. Sin embargo, advirtió que actualmente circulan unos 30.000 vehículos eléctricos sobre un parque automotor de aproximadamente 1,5 millones de unidades.

“Estamos hablando de cerca del 2% del parque automotor. No creemos en absoluto que eso sea suficiente para catalogar al mercado como maduro y que ya sea tiempo de revisar los incentivos fiscales”, sostuvo.

El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi, señaló a El País que los subsidios a la movilidad eléctrica “ya cumplieron su función” y que esos recursos podrían compensar subsidios cruzados incluidos en el precio del gasoil, como plantea la CCE.

Sobre ese punto, Ortuño dijo que están “totalmente en la vereda contraria de destinar esos recursos al fomento del combustible fósil” y consideró que una medida de ese tipo iría “en dirección opuesta” a los objetivos de descarbonización.

Diego Ortuño. Foto: Auder.

Además, sostuvo que los datos no muestran una retracción del negocio vinculado a combustibles tradicionales. Según indicó, la venta de gasolina creció 3,7% en 2025, la de gasoil aumentó 1,6% y el volumen total vendido subió en 156.000 metros cúbicos.

También mencionó cifras “récord” de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que reflejan un incremento en solicitudes para nuevas estaciones de servicio en Uruguay, unas 47 en los últimos tres años.

De cara al futuro, Auder propuso establecer una “hoja de ruta” con metas concretas para revisar los incentivos. “Cuando la participación de los vehículos eléctricos alcance determinado porcentaje del mercado, ahí sí discutiremos cambios tributarios. Pero hacerlo ahora creemos que es prematuro”, concluyó Ortuño.