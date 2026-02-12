La era eléctrica avanza en Uruguay: modelos de autos que apuestan por una movilidad más eficiente y tecnológica

La oferta de autos eléctricos en Uruguay continúa consolidándose con la llegada de modelos que reflejan una transición cada vez más clara hacia este tipo de motorización. El foco está puesto en vehículos que integran tecnología, eficiencia y un uso cotidiano accesible, tanto en ciudad como en ruta.

Dentro de este contexto, los SUV y crossover eléctricos concentran gran parte del interés del público uruguayo. Se trata de propuestas pensadas para distintos estilos de vida, que reflejan cómo representantes e importadores como Sevel, Lestido, Santa Rosa y Bestune adaptan la movilidad eléctrica a las demandas del mercado local. Todos los modelos mencionados ya se encuentran disponibles en Uruguay.

Foco en la electrificación y ADN todoterreno, un vehículo que pisó fuerte en el mercado

1 / 3: Jeep Avenger (Foto: Cortesía Sevel) 2 / 3: Jeep Avenger (Foto: Cortesía Sevel) 3 / 3: Jeep Avenger (Foto: Cortesía Sevel)

El Jeep Avenger fue el primer modelo 100 % eléctrico de Jeep en arribar a Uruguay, marcando un punto de inflexión en la historia de la marca. El SUV, que ya se posicionó en el mercado de la mano de Sevel, mantiene el ADN Jeep en un formato compacto, con un diseño moderno que combina líneas robustas, techo panorámico, faros Full LED y llantas de aleación de 18”, pensadas para un uso urbano sin resignar personalidad.

En términos de rendimiento, este SUV crossover incorpora un motor eléctrico de 115 kW (156 CV) y 260 Nm de torque, alimentado por una batería de 54 kWh. Esta configuración le permite alcanzar hasta 400 km de autonomía según el ciclo WLTP, con una gestión eficiente de la energía tanto para recorridos diarios como para trayectos más largos.

El equipamiento tecnológico y de seguridad es uno de sus pilares centrales. El Avenger integra un completo paquete de asistencias a la conducción, sensores de estacionamiento con cámara 360°, conducción autónoma de nivel 2 y un sistema de conectividad basado en pantallas digitales y carga inalámbrica.

Un SUV compacto eléctrico con diseño exclusivo 1 / 3: Fiat 600e (Foto: Cortesía Sevel) 2 / 3: Fiat 600e (Foto: Cortesía Sevel) 3 / 3: Fiat 600e interior (Foto: Cortesía Sevel) El Fiat 600e, también comercializado por Sevel, se presenta como un SUV compacto 100 % eléctrico de origen europeo que combina diseño contemporáneo, funcionalidad y una propuesta orientada a la movilidad diaria. Su estética moderna se complementa con un interior espacioso para cinco ocupantes y un baúl versátil, pensado para el uso urbano y familiar. Está equipado con un motor eléctrico de 115 kW (156 CV) y 260 Nm de torque, junto a una batería de 54 kWh que ofrece hasta 420 km de autonomía según el ciclo WLTP. Este equilibrio entre potencia y eficiencia lo posiciona como una opción adaptable tanto a la ciudad como a recorridos en ruta. En materia de tecnología y seguridad, el Fiat 600e incorpora seis airbags, asistencias avanzadas a la conducción y un sistema multimedia con pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, además de soluciones de carga rápida y domiciliaria que facilitan su integración a distintos estilos de uso.

Leapmotor B10: el nuevo SUV eléctrico logra 5 estrellas en las pruebas de seguridad

1 / 3: Leapmotor (Foto: Cortesía Santa Rosa) 2 / 3: Leapmotor (Foto: Cortesía Santa Rosa) 3 / 3: Leapmotor (Foto: Cortesía Santa Rosa)

Santa Rosa incorporó a su portafolio el Leapmotor B10, un SUV compacto que llega para posicionarse como uno de los modelos más completos de su segmento. El B10 se destaca por su arquitectura tecnológica, su alto nivel de equipamiento de serie y una carga ultra-rápida de hasta 168 kW, que permite pasar del 30 al 80 % de batería en solo 20 minutos.

El modelo obtuvo la certificación de 5 estrellas en las pruebas Euro NCAP, con destacados resultados en protección de ocupantes adultos y un completo paquete de 17 funciones ADAS de serie. Las unidades destinadas al mercado uruguayo mantienen los mismos estándares de fabricación que las europeas.

La propuesta incluye versiones 100 % eléctricas con autonomías de hasta 540 km (Nedc) y una variante híbrida de rango extendido que alcanza hasta 1.000 km.

Propuesta urbana con foco en eficiencia 1 / 3: GAC AION UT (Foto: Cortesía Lestido) 2 / 3: GAC AION UT (Foto: Cortesía Lestido) 3 / 3: GAC AION UT (Foto: Cortesía Lestido) El GAC AION UT llega al mercado uruguayo con Lestido, presentándose como una propuesta 100 % eléctrica orientada a la vida urbana, con un diseño moderno y una fuerte apuesta a la eficiencia. Disponible en dos versiones, presenta una estética actual que incorpora llantas de aleación, techo panorámico y un interior con materiales eco-friendly y enfoque tecnológico. Según la versión, equipa motores eléctricos de hasta 150 kW (201 CV) y baterías de hasta 60 kWh, alcanzando autonomías de hasta 500 km. Esta combinación lo posiciona como uno de los modelos más competitivos de su segmento en términos de alcance y rendimiento energético. En seguridad y tecnología, el AION UT incluye seis airbags de serie, cámara 360°, múltiples modos de conducción y un paquete avanzado de asistencias a la conducción. A esto se suma una de las garantías más extensas del mercado, reforzando su posicionamiento dentro de la nueva movilidad eléctrica en Uruguay. Con este modelo, GAC y Lestido buscan ampliar y democratizar el acceso a la movilidad eléctrica en Uruguay, ofreciendo un vehículo pensado para la ciudad, pero alineado con los estándares globales de eficiencia, seguridad y tecnología.



Un eléctrico urbano que suma seguridad y potencia como ejes centrales

1 / 3: ORA 03 (Foto: Cortesía Santa Rosa) 2 / 3: ORA 03 (Foto: Cortesía Santa Rosa) 3 / 3: ORA 03 (Foto: Cortesía Santa Rosa)

Desembarcó en Uruguay el ORA 03, también de la mano de Santa Rosa y se trata de un modelo 100 % eléctrico insignia de la marca, que combina diseño retro-futurista, tecnología y eficiencia.

Disponible en tres versiones, Skin, SR y GT, el ORA 03 ofrece una potencia máxima de 126KW - 169HP y más de 300km de autonomía, convirtiéndose en un vehículo urbano y eficiente. El modelo se destaca además por su habitáculo espacioso y materiales de calidad.

La seguridad es uno de sus pilare esenciales con 7 airbags de serie y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye control de crucero adaptativo y frenado autónomo.