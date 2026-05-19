La Caja Bancaria cerró con un déficit de US$ 95 millones en 2025 y advierten del "sobrecosto impresionante" para sostenerla

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) cerró 2025 con un déficit de $ 3.833 millones (unos US$ 95 millones aproximadamente), según surge de los estados financieros aprobados al 31 de diciembre del año pasado. El déficit fue mayor al registrado en 2024, cuando el resultado negativo había sido de $ 3.187 millones. Aunque la institución incrementó sus ingresos, el resultado del año volvió a ser negativo y profundizó el deterioro de su patrimonio.

Durante el ejercicio 2025, la caja registró ingresos operativos netos por $ 27.782 millones (unos US$ 691 millones), una cifra superior a los $ 26.407 millones del 2024.

Sin embargo, el pago de jubilaciones y pensiones demandó $ 29.673 millones (unos US$ 738 millones), una cifra superior a los ingresos obtenidos. A eso se sumaron gastos de administración y resultados financieros, lo que llevó a que el déficit total del año alcanzara los $ 3.833 millones.

Pese a ello, desde la CJPB señalaron que ya se ven "resultados auspiciosos" debido al "proceso de transición gradual generado a partir de la última reforma" del organismo, y destacaron "una evolución favorable de los ingresos y una tendencia a la baja de los egresos, observándose un buen desempeño del incentivo a la permanencia en actividad".

Los estados contables de la Caja reflejaron que el patrimonio siguió en terreno negativo puesto que, al cierre de 2025, el patrimonio neto era deficitario en $ 8.378 millones (US$ 208 millones), frente a los $ 4.545 millones negativos de finales de 2024. Esto significa que la situación patrimonial se deterioró en casi $ 3.833 millones (US$ 95,3 millones), en línea con el déficit del ejercicio.

En cuanto al volumen de recursos administrados, el total de activos de la institución ascendía a $ 9.185 millones (US$ 228 millones). Entre ellos se destacaron propiedades, inversiones y créditos. No obstante, el total del pasivo alcanzó los $ 17.563 millones (US$ 436 millones), por encima de los activos disponibles.

La institución señaló en las notas a los estados financieros, que el desequilibrio entre ingresos y egresos operativos provocó la acumulación de resultados negativos que llevaron a que el patrimonio se volviera negativo a partir de 2023.

En 2023 se aprobó la ley 20.208 que modificó el régimen de la Caja Bancaria, introdujo nuevas fuentes de financiamiento, entre ellas mayores aportes patronales, contribuciones de jubilados y pensionistas, aportes de bancos públicos y privados y la posibilidad de obtener endeudamiento.

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Con esa ley de reforma, se estimó que la caja podría cubrir un déficit estimado en US$ 900 millones hasta 2034, cuando las proyecciones indican que volvería a tener superávit. Según la caja, esas medidas incluidas en la reforma están orientadas a revertir la situación financiera y asegurar su viabilidad en los próximos años.

¿Qué pasó con los cotizantes?

Al 31 de diciembre de 2025, la Caja tenía 18.095 afiliados activos, de los cuales 10.959 correspondían al sector privado y 7.136 al sector oficial.

El promedio de cotizantes se ubicó en 17.822, lo que confirma la tendencia descendente observada en los últimos años. En 2016, ese promedio era de 20.683 trabajadores aportando al sistema.

Del lado de los pasivos, la institución contabilizó 20.076 personas, entre 13.770 jubilados y 6.306 pensionistas. La cifra representó un aumento de 0,48% respecto al año anterior y prolonga el crecimiento sostenido de ese grupo que, en 2016 estaba integrado por 17.265 personas.

En cuanto a los activos financieros, la Caja informó que al cierre de 2025 ascendía a $ 1.700 millones. La mayor parte de esos recursos estaba colocada en depósitos a plazo y letras de regulación monetaria, que representaban el 86,8% del total. El resto correspondía a préstamos personales (6,9%), depósitos a la vista (5,4%) y fideicomisos (0,9%).

El balance también señaló que la deuda vinculada al fideicomiso financiero ascendía a US$ 61 millones. Asimismo, la institución mantenía un préstamo con organismos multilaterales por US$ 80 millones y una emisión de títulos de deuda en unidades indexadas por 547,7 millones.

Explicaciones desde la industria financiera

Fuentes del sector financiero dijeron a El País que los ingresos han sido favorables en la Caja Bancaria porque se inyectaron más de US$ 1.000 millones, especialmente por el aumento de la Prestación Complementaria Patronal (PCP), el paratributo (para cubrir el déficit de la institución) y los nuevos impuestos a algunos jubilados.

Fachada del edificio sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, ubicado en Circunvalacion Durango 314, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20230927, foto Gianni Schiaffarino - Archivo El Pais Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

“Por todos esos pagos los resultados fueron favorables a la Caja Bancaria”, dijo uno de ellos, quien mencionó que, por ejemplo, los bancos pagan actualmente más de 56% de aporte patronal a esa entidad, cuando antes era del 47%. “El 56% es excesivo en cualquier país del mundo”, agregó.

Otro de ellos consideró que los pagos que realizan los bancos a la Caja Bancaria son “enormes” y que “es un sobrecosto impresionante”. En ese sentido, dijo que ese es parte del motivo por el que Uruguay tiene el empleado bancario “más caro” en comparación con muchos otros países.

“No paran de aumentar los costos con la Caja Bancaria. La única caja que sobrevive es esta, porque tiene una máquina de dinero inyectándole del lado de los bancos, que son los que tienen esa mochila a cuestas”, agregó, al precisar que en general el aporte patronal es de 7,5% y no 56%.

Del lado del sindicato financiero AEBU, se defendió a la Caja Bancaria. En un comunicado de la semana pasada ante un nuevo aniversiario de la CJPB, el gremio dijo que "ante los retos actuales —marcados por el envejecimiento demográfico y la automatización del empleo—, reivindicamos soluciones innovadoras como la PCP. Implementada hace 17 años, esta herramienta de financiamiento sigue siendo clave para sostener el sistema sin que los costos recaigan únicamente sobre los trabajadores".