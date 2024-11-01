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Fabiana Culshaw

Periodista de Economía, Negocios e Internacionales

Fabiana Culshaw es periodista de Economía, Negocios e Internacionales de El País. Es periodista, licenciada en psicología y con estudios de posgrado en la materia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diversos países, como coordinadora de redacción del Grupo Editorial Producto, y posteriormente coordinadora de redacción y columnista de El Mundo Economía y Negocios de Venezuela (donde vivió 15 años), periodista en Radio El Cairo y para Deutsch Welle (DW) desde Egipto (donde vivió 5 años) y de la Revista Mercado de Argentina. Fue jefa de redacción de la Revista Marcasur, dedicada a temas de propiedad intelectual de América Latina y EE.UU. durante ocho años. Suele realizar análisis económicos y regionales para la Escuela de Negocios IESA de Caracas.

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