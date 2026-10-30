La advertencia del BCU: "Algunos, más que asesores (de inversión), son vendedores de fondos", y otras alertas tributarias

El jefe de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), Daniel Torregiani, realizó una presentación sobre el control de actividades sobre los 176 asesores de inversión y gestores de portafolios en Uruguay, en la que señaló que alrededor del 65% de ellos están instalados en zona franca y que en las inspecciones se detecta que buena parte de las actividades que muchos de ellos desarrollan no son centrales a la licencia que tienen para operar, sino que tienen que ver con backoffice o cumplimientos generales. Esto lo dijo en el evento CAIU Day,

de la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios (CAIU), en Zonamérica.

Asimismo, Torregiani informó que reciben solicitudes de inscripción o autorización de entidades de distintos orígenes, lo que se vincula a la situación geopolítica de esos países; generalmente hay solicitudes de argentinos y chilenos, y se suman más brasileños desde hace un par de años.

También constatan que los informes circunstanciados están desactualizados frente a incrementos en los activos de clientes, e incluso, en algunos casos, falta la elaboración misma de estos informes, no tienen la documentación asociada que los respalde, o no figura la firma de conformidad del cliente al final.

“Hay que aclarar de dónde salen los fondos; sabemos que tienen clientes de toda la vida y les parece que no es necesario pedir documentación de respaldo, pero al menos hay que tener los estados de cuenta que confirmen la cuenta original y respaldar la información. La norma dice que hay que tener reportes con fechas, monitoreos continuos, atender falsos positivos”, advirtió Torregiani a la audiencia, en su mayoría asesores de inversión.

Torregiani les recordó cuáles son las documentaciones de respaldo que se deben exigir a los clientes de riesgo alto, medio o bajo, y también señaló la falta de evidencia de búsquedas en listas negras.

“En los casos donde se reciben ingresos de terceros por la actividad del cliente, hay que otorgar absoluta prioridad al interés de sus clientes con el fin de evitar conflictos de interés”, afirmó en otra parte de su exposición.

El jerarca notó que las instituciones no informan al cliente cuando hay retrocesiones (los fondos en los que los asesores recomiendan invertir les pagan comisiones a estos) en las operaciones. “Tal vez hay que cambiar la normativa, porque hay casos que llaman demasiado la atención”, lanzó. “En otros países, estas situaciones no están permitidas”, agregó.

Su crítica más fuerte fue: “Algunos, más que asesores, son vendedores de fondos. Eso hay que revisarlo”.

Sobre las tendencias en la industria, mencionó a jóvenes profesionales que se han inscripto en el BCU, que difunden sus servicios en las redes sociales y van por el modelo de cobrar directamente a los clientes. “Presentan ese modelo como diferencial y les da posicionamiento”, señaló Torregiani, al tiempo que mostró la necesidad de actualizarse y de ofrecer servicios con valor agregado.

Como ejemplo, mencionó que en Uruguay hay una clientela considerable de edad avanzada, lo que puede verse como un problema, pero también es una oportunidad de ir más allá con acompañamiento, gestión del patrimonio familiar, armado de estructuras para cuando fallezca el titular, u otros servicios que se pueden ofrecer y no solo la asesoría sobre compra y venta de acciones.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta su unidad actualmente es cuando advierten que en el mercado se usan “cuentas puentes”, donde los asesores se quedan con diferencia de precios; en tal sentido, recomendó no hacerlo para evitar observaciones y sanciones.

Cambios tributarios y consultas de brasileños

En el panel tributario del CAIU Day, participaron Diego Vuille Lafourcade (estudio Vuille Lafourcade), Andrés Hessdörfer (Hessdörfer Tax & Corporate) y María Laura Santos (estudio Posadas), quienes abordaron los cambios tributarios aprobados recientemente que impactan las funciones de los inversores, asesores y gestores de portafolios.

Vuille Lafourcade habló sobre los cambios en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para activos en el exterior en Uruguay (en vigencia desde el 1° de enero de 2026), que amplían de forma importante el alcance del impuesto.

Destacó siete cambios introducidos: ampliación de las hipótesis de aplicación de renta mundial en el IRPF (rendimientos de capital inmobiliario e incrementos patrimoniales); modificación de las normas de transparencia fiscal para sociedades interpuestas); crédito por impuestos pagados en el exterior; monto imponible en incrementos patrimoniales; fondos de inversión; régimen simplificado; y regímenes de retención del impuesto.

El especialista dio detalles sobre la nueva normativa y consideró que “los regímenes simplificados van a permitir que el asesor financiero pueda aportar valor en la planificación de la cartera, según el tipo de activo y la volatilidad, entre otros factores”, afirmó.

Una de las consultas más frecuentes que ha recibido, dijo, es si en el régimen simplificado se puede optar por un régimen en Estados Unidos y otro en Uruguay. “La respuesta es sí”, contestó, apuntando que ese sistema es, en ese sentido, “un poco más amigable”.

Por su parte, Hessdörfer se abocó a la ampliación del ámbito del IRPF desde otros ángulos. Mencionó que los impuestos que se pagan en el extranjero, aunque haya intermediarios, pueden reducir el IRPF a pagar en Uruguay y que la norma en esta materia se realizó “para que la persona no eternice pagos por tener intermediarios”.

“Es para adelantar la tributación de las personas físicas”, consideró.

Asimismo, señaló que se establece que, cuando una sociedad uruguaya tiene dividendos generados por IRAE, si el accionista en el exterior paga por esos dividendos afuera, Uruguay pasa a retenerlos. Pero si el país de residencia no los grava, Uruguay tampoco lo hace.

“Hay que hacer análisis individualizados, personalizados, con las particularidades de cada accionista jurídico en el exterior”, recomendó.

Finalmente, Santos explicó cómo funciona a partir de ahora la residencia fiscal y el tax holiday para impatriados. “En los regímenes anteriores, la residencia fiscal daba ya la exoneración. Ahora hay que calificar como residente fiscal y luego ver cómo quedan en el tax holiday”, advirtió al analizar las opciones posibles. También apuntó que la opción de aplicar a inversiones en fondos para aplicar al tax holiday, aún no está reglamentada.

La especialista de Posadas comentó que las consultas más frecuentes sobre estos temas las están recibiendo de Brasil. “La inversión que no exige presencia física en Uruguay, termina siendo la más posible”, agregó, en especial pensando en los brasileños.

IA, compliance y ciberseguridad

En el panel sobre ciberseguridad, Lionel Modi (presidente de la CFA Society de Argentina), Sergio Farías (Cumplo 360) y María Jesús Cresci (Plentius) abordaron el tema de la innovación, gestión de riesgos y desafíos regulatorios en el sector financiero.

“Los atacantes siempre están atrás de lo mismo: principalmente dinero, o daño reputacional a empresas para que los clientes vayan a otras compañías; y son muchas las puertas por las que pueden entrar”, afirmó Cresci, en relación esto último a lo que se ha dado en llamar “superficie de ataque”. Esto es, que la información corporativa está cada vez en más lugares, incluyendo por ejemplo los celulares de los empleados a los que acceden sus hijos para jugar.

Además, señaló que las formas de atacar son más sofisticadas con IA y lejos del ojo humano. “Las defensas también deben serlo”, afirmó.

Diego Vuille, Andrés Hessdörfer y Naría Laura Santos, junto al moderador Fabián Tiscornia. El País.

Según datos que maneja, más del 80% de los ciberataques entran por el correo electrónico.

“La IA nos pegó de lleno”, continuó Modi, quien tiene más de 25 años en asesoramiento financiero, y señaló que "la IA hace todo más escalable”, fundamentó.

Modi observó que “la asimetría de la información fue la historia del mercado de capitales”, pero la capacidad analítica se ha vuelto más democratizada con la IA. “Esto es un cambio de paradigma importante”, destacó, aunque aclaró que igual se necesitarán las capacidades analíticas humanas ante tanta correlación y riesgos de los sistemas informáticos y opciones crecientes de compra de acciones, o a la hora de resolver una inversión.

De su lado, Farías hizo más referencia al compliance en cuanto a la prevención del lavado de activos y en cómo la IA facilita “la parte pesada del trabajo”, en relación a las actualizaciones cotidianas de la información financiera que hay que efectuar, los estados de los clientes y la detección de incongruencias, lo que libera tiempo humano para conocer más a los clientes.

“Manejamos información confidencial, por eso es importante no elegir sistemas de IA genéricas”, advirtió.

Farías valoró especialmente las alertas que generan los mecanismos de IA bien utilizados y cómo son capaces de ayudar a procesar la información a presentar al regulador, siempre bajo un rumbo que dependerá de la gobernanza.

La “tokenización” y blockchain

Daniel Vegue, fundador y CEO de Estating, habló sobre “Del activo real al capital on-chain”.

Las mayores reservas de riqueza del mundo están actualmente en el Tesoro de EE.UU. y fondos monetarios, materias primas (sobre todo oro), inversiones inmobiliarias y bonos corporativos, en ese orden. “Los tokenizados crecieron donde tokenizar es fácil”, señaló Vegue.

A su entender, las tendencias van hacia mercados aumentados (más eficiencia, sin cambiar necesariamente la arquitectura); divergencia competitiva (se amplía la brecha entre firmas por adopción desigual de la tecnología); convergencia de plataformas (infraestructura compartida que comprime la diferenciación en algunos casos); y mercados mediados por modelos (con la IA dando señales y ayudando a gestionar los riesgos).

“Estas no son predicciones, porque el rumbo dependerá de la gobernanza y de los estándares profesionales (humanos)”, afirmó.

Daniel Vegue Domínguez El País.

Su mensaje fue que “hay que perder el miedo al mundo digital”, asegurarse lo más posible, rastrear las transacciones y no olvidarse de identificar dónde está el server, antes de asesorar y al controlar.