Suspenden remate judicial de histórico hotel Cabo de Santa María en La Paloma: "Problema familiar y privado"

El remate del histórico hotel Cabo de Santa María, ubicado en el balneario de La Paloma, fue suspendido la semana pasada, según confirmó Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha, a El País.

El jerarca aclaró que el hotel "no es un edificio patrimonial". "Es un problema familiar y privado, el gobierno departamental no piensa intervenir en el proceso", señaló Umpiérrez.

Preocupación entre vecinos de La Paloma por venta del hotel

La semana pasada un grupo de vecinos de La Paloma había expresado "preocupación" por el remate del inmueble. "La comunidad en sí está preocupada, no tenemos una información concreta de qué es que va a pasar con el hotel, y no queremos perderlo como se han perdido muchos hoteles", afirmó Mariela Méndez, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"No queremos que esto sea un shopping, queremos que esto sea un hotel all inclusive, o que sea un museo, y que tenga visitantes", agregó.

Tras la suspensión del remate judicial el inmueble vuelve a estar a la venta. Fuentes vinculadas a la gestión del hotel explicaron a El País que la intención de los dueños "sigue siendo vender", pero declinaron dar más detalles para no perjudicar el proceso comercial.

El hotel Cabo de Santa María abrió en La Paloma en 1937, un año después de que la luz eléctrica llegara al balneario, reemplazando los faroles a queroseno. En 1936 también se había organizado la Sociedad del Cabo Santa María, que tenía como objetivo urbanizar la localidad rochense.