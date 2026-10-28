Intendentes blancos hicieron una reunión con Delgado que agitó la interna, generó molestias y envió una señal

Intendentes de distintos sectores del Partido Nacional, en la búsqueda de empezar a hacerse oír a la interna blanca y con la mira puesta en 2030 -con un candidato indiscutido como Luis Lacalle Pou para el 2029-, tuvieron un encuentro clave el viernes a la noche.

La reunión, que más que nada contó con integrantes de los sectores de Aire Fresco y D Centro, tuvo lugar en Maldonado, con la excusa de un asado, y con la idea de algunos de empezar a coordinar o trabajar de otra manera, dado que comparten ciertas preocupaciones al liderar gobiernos departamentales. Pero también fueron con el proyecto de empezar a buscar cómo instalar una agenda distinta a la actual, con las luces largas puestas y menos enfocada en el chisporroteo cotidiano

Al asado en cuestión concurrieron siete de las 14 intendencias lideradas por el Partido Nacional -entre las que se incluye a la de Salto, que es gobernada por la Coalición Republicana, pero bajo el liderazgo del dirigente blanco Carlos Albisu.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, que participó en la reunión llevada a cabo en la capital fernandina, dijo a El País que se está en conversaciones aún con “algún otro” jefe departamental que no estuvo en este primer encuentro y que, por lo tanto, no está cerrada la puerta a que se sumen más integrantes.

Lo cierto es que, salvo el intendente de Maldonado, Miguel Abella, todos los participantes del asado pertenecen a los sectores Aire Fresco y D Centro, que desde hace tiempo muestran bastante afinidad entre sí.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Estefanía Leal

Integrantes

En concreto, a la reunión concurrieron los intendentes de Tacuarembó, Wilson Ezquerra; de Treinta y Tres, Mario Silvera; de Artigas, Emiliano Soravilla; de Maldonado, Miguel Abella; y de Paysandú, Olivera. Además, estuvieron los senadores José Luis Falero -en representación de la intendenta de San José, Ana Bentaberri, que está en China- y Carlos Moreira, en representación de Colonia, porque Guillermo Rodríguez desistió de concurrir.

Algo parecido ocurrió con el intendente de Florida, Carlos Enciso, que estaba invitado, pero tampoco concurrió al encuentro. En su caso, argumentó que estaba dedicado a preparar la visita de León XIV al departamento. Por su parte, Albisu, intendente de Salto electo bajo el lema Coalición Republicana, también fue invitado y, como los otros, decidió no participar.

Los tres intendentes de Alianza País (una alianza entre Espacio 40 y Alianza Nacional, el sector más votado del Partido Nacional en la pasada elección) que no fueron invitados son Felipe Algorta, de Durazno; Diego Irazábal, de Flores; y Guillermo Besozzi, de Soriano.

Tampoco se convocó a Christian Morel, de Cerro Largo, quien se considera independiente, según sostuvo este fin de semana en una entrevista con El País. Ni a Alejo Umpiérrez, de Rocha, que se apartó de Aire Fresco junto al senador Martín Lema hace más de un año.

Banderas en acto de cierre de campaña del Partido Nacional en Las Piedras, Canelones. Foto: Estefania Leal

Estas declinaciones, y cierto teléfono descompuesto que llevó a que circularan versiones de intendentes que habían asistido pero que al final no fueron, generó malestar entre algunos jefes comunales, y cierto recelo por parte de otros que no vieron con buenos ojos que se coordinara un encuentro de estas características, tan lejos del proceso electoral. “Es un poco temprano para andar armando estos grupos”, dijo, por ejemplo, uno de los intendentes que no fue invitado.

Pero Olivera indicó a El País que la idea no era “constituir un sector ni armar lista de nada” de cara a las próximas elecciones. Dijo que se trata de un grupo de intendentes que lo que buscan es, justamente, construir “otra agenda” que vaya “más allá del ruido” de todos los días, con el objetivo de aportar al partido. Entienden, señaló, que “tiene que cobrar fuerza un poco más la opinión” de ellos a la interna de la fuerza política.

Por eso, le hicieron saber al presidente del Directorio, Álvaro Delgado, quien estuvo en la reunión, “que era necesario empezar a priorizar otra mirada en el partido y nutrirlo a este de otra agenda”.

Algunos de los que concurrieron al asado se distancian de la utilización de la palabra “grupo”, ya que entienden que se trató, más que nada, de un espacio para conversar y, al igual que dijo Olivera, para después plantear los problemas a la interna del partido.

Otras fuentes nacionalistas consultadas por El País observaron esta iniciativa como un intento de medir fuerzas dentro del partido, cuya interna continua movilizándose y, de hecho, tendrá novedades de nuevas alianzas a nivel nacional antes de que finalice el año.

Álvaro Delgado, candidato a presidente por el Partido Nacional. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Se mueve

El mayor cimbronazo interno que se registró después de las últimas elecciones lo provocó el senador Martín Lema. Fue hace ya más de un año, cuando se retiró de Aire Fresco para fundar su propio movimiento nacional. Una escisión que dejó heridas abiertas -entre otras cosas, porque el exministro de Desarrollo Social se quedó con el número histórico del sector, el 404, en Montevideo-, pero que muchos esperaban desde hace tiempo puertas adentro.

Tanto la 40 como Aire Fresco y la nueva 404 hacen actos recurrentes en la capital y en el interior. Valeria Ripoll, por su parte, ya presentó su nuevo sector.

En este escenario, los intendentes buscan mostrar lo que valen de cara a una elección nacional que promete -más allá de la candidatura de Lacalle Pou, que todos dan como un hecho- poner en competencia a varias vertientes entre los blancos.