Tras reclamo de Delgado, Pereira se desmarcó de dichos de María Julia Muñoz sobre Javier García y Cardama

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, respondió este viernes a última hora a los reclamos de Álvaro Delgado y otros dirigentes del Partido Nacional, que reaccionaron a las declaraciones de la exministra María Julia Muñoz. La exjerarca habló de presuntas “coimas” del astillero Cardama para financiar la campaña electoral de la Lista 40, liderada por el hoy senador Javier García.

En diálogo con El País, Pereira adelantó una declaración pública que haría en las próximas horas. “La opinión del FA y las adjudicaciones de responsabilidades políticas del caso Cardama las dimos en una conferencia de prensa en el Parlamento, en la que entendimos que el expresidente Luis Lacalle Pou era el principal responsable político de una decisión que perjudicó a nuestro país. Siendo coherentes con esa posición nuestros parlamentarios aprobaron el envío de los obrados a la Fiscalía, que está analizando el caso”, comenzó el dirigente.

Y agregó: “María Julia Muñoz es una importante miembro del FA, tuvo destacados lugares dentro de los gobiernos departamentales y nacionales, pero hoy no integra su dirección, ni es legisladora. Su opinión es personal y no es la posición que tiene la fuerza política, que ya hemos pronunciado. La posición de María Julia no es coincidente con lo que hemos expresado. Entendemos que desde el directorio del Partido Nacional se nos pida una respuesta sobre los dichos de una militante del FA, pero que hoy no integra los organismos de dirección”.

En consecuencia, Pereira apuntó a expresiones de Sergio Botana, Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva y reclamó a los blancos también una manifestación en ese sentido. “Lo que resulta raro es que mantengan silencio en relación a los dichos de Botana, de Graciela Bianchi o de Sebastián Da Silva. No obstante, no tuvimos dificultad en responder sobre la posición del Frente Amplio”, puntualizó.

Declaraciones y denuncia

En el programa de streaming Todo un Tema de El Observador, Muñoz —que fue ministra de Salud Pública y de Educación y Cultura durante los gobiernos de Tabaré Vázquez— declaró: “En el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está?”.

Ante la pregunta de si “hubo guita” por parte de Cardama hacia la lista 40, la exjerarca redobló la apuesta entre risas: “Solventando la 40 no, solventando a Javier García”.

También se le preguntó si el expresidente Lacalle Pou podría haber tenido conocimiento de las supuestas situaciones que denunciaba, en particular de un eventual financiamiento de Cardama. “¡Sabía! Eso lo demostrará la Justicia, pero que sabía, sabía que en su gobierno había coimas. Obviamente, ¿cómo no va a saber?”, respondió.

Tras las acusaciones, diversos dirigentes blancos repudiaron las declaraciones de la exjerarca y el propio Partido Nacional lo hizo institucionalmente en un comunicado. Por su parte, García adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.