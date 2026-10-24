La IMM puso 34.000 multas desde que empezó a fiscalizar el Solo Bus: el mapa de las esquinas con más infracciones

Desde que empezó a fiscalizar los carriles Solo Bus, la Intendencia de Montevideo aplicó 34.000 multas, la gran mayoría por infracciones en la avenida 8 de Octubre. Así lo señalan datos oficiales del gobierno departamental, a los que accedió El País a través de un pedido de acceso a la información pública.

Las cámaras instaladas en los ómnibus fueron colocadas durante la gestión anterior, pero recién comenzaron a utilizarse para controlar las sendas del transporte público durante la actual administración de Mario Bergara. Fue el 15 de enero de este año que la intendencia comenzó a sancionar mediante estas cámaras.

Hay dos tipos de infracciones. Por un lado, la que corresponde a estacionar en el carril, lo que se sanciona con dos unidades reajustables, equivalentes actualmente a unos $ 4.000. Por otro, invadirlo durante más de 100 metros, una infracción que se sanciona con tres unidades reajustables, unos $ 6.000.

Casi todas las multas validadas, específicamente el 96%, corresponden al primer tipo de infracción: vehículos que estacionaron en el carril destinado a los ómnibus. Entre enero y setiembre se registraron 32.534 multas de este tipo, según datos que la intendencia proporcionó a El País.

Carril de solo bus por avenida Italia, en Montevideo Foto: Estefanía Leal

Las infracciones por circular durante más de 100 metros por la senda Solo Bus fueron 1.414, el 4% del total.

Al analizar las infracciones por calles, se observa que la avenida 8 de Octubre concentra el 75% de las multas por mal uso del Solo Bus. Entre enero y setiembre fueron 25.334.

La segunda avenida con más infracciones fue Agraciada, con 2.764, seguida por avenida Italia, con 2.307; Rivera, con 1.280, y Millán, con 1.217.

En las demás calles controladas se registraron muchas menos multas. Mercedes tuvo 425; Colonia, 220; Fernández Crespo, 173; Eduardo Víctor Haedo, 135, y José Enrique Rodó, 93.

En estos casi nueve meses, el total de multas validadas fue de 33.948.

La información de la intendencia permite ver cuántas hubo mes a mes.

La fiscalización comenzó a mediados de enero: ese mes fueron 1.821 multas. En febrero subieron a 2.988, en marzo a 4.092 y en abril a 5.024. En mayo, la cifra bajó a 4.482, en junio volvió a aumentar hasta 4.883 y en julio cayó a 4.351. Finalmente, en agosto y en setiembre los números fueron similares entre sí: 3.123 multas en el primero y 3.184 en el segundo.

Carril Solo Bus en la calle Colonia de Montevideo. Foto: Natalia Rovira

Cuáles son los carriles

Los carriles destinados al transporte público funcionan en tramos específicos de algunas avenidas y calles principales. Por ejemplo, en 8 de Octubre, el Solo Bus se extiende desde el cruce con Presidente Berro hasta el cruce con Vicenza.

En Agraciada, funciona desde Marcelino Sosa hasta Pablo Zufriategui, y también en el tramo comprendido entre Emilio Romero y la avenida Carlos María Ramírez.

En avenida Italia, el Solo Bus funciona entre bulevar Artigas y Manuel Albo/Ricaldoni, y entre Escuder Núñez/Las Heras y avenida Bolivia.

En José Enrique Rodó, el Solo Bus va desde Constituyente hasta Mario Cassinoni, mientras que en Fernández Crespo se extiende desde 18 de Julio hasta la avenida de las Leyes.

Por su parte, en Mercedes hay Solo Bus entre Andes y Arenal Grande; en Eduardo Víctor Haedo, entre Arenal Grande y bulevar Artigas, y en Colonia, entre bulevar Artigas y Río Branco.

Los casos de Rivera y Millán son más singulares. En algunos de sus tramos, por los que circulan ómnibus, se sancionan infracciones aunque no haya Solo Bus. Es el caso, por ejemplo, de Millán, entre San Martín y Bell, y de Rivera, entre bulevar Artigas y Nicolás Piaggio. Esta última avenida también tiene Solo Bus en el tramo comprendido entre bulevar Artigas y Arenal Grande.

Los carriles exclusivos para ómnibus suelen funcionar de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00.

El mapa de las esquinas

La respuesta de la comuna departamental a El País abarcó el período de enero a setiembre de este año. Hasta julio los datos eran correctos, pero los entregados por la Intendencia de Montevideo correspondientes a agosto y setiembre tenían errores —así lo detectó El País y así fue confirmado luego por autoridades del gobierno departamental.

Tras esto, la intendencia luego proporcionó a El País los datos corregidos de esos dos meses, aunque sin desagregarlos por calles y esquinas. Ante esta situación, El País elaboró un mapa con los cruces que acumularon más multas utilizando únicamente los datos de enero a julio.

Mostrar Multas por cruce 50 250 600 1.283

En cuanto a la avenida 8 de Octubre, la que acumuló la mayor cantidad de multas, la esquina que registró más infracciones fue la intersección con Agustín Abreu, en La Blanqueada, con 1.283.

La segunda fue la esquina con Gobernador Viana, en el centro comercial de La Unión, donde se registraron 1.273. Más hacia el este, en Maroñas, en el cruce con Gobernador Vigodet, hubo 1.210.

En la intersección de 8 de Octubre y Comercio, también en La Unión, se registraron 1.181 multas. Un poco más hacia el norte, en el cruce con Pascual Paladino, fueron 998.

Más de US$ 800 mil en siete meses

En cuanto a la recaudación de la intendencia, el problema es el mismo. Por eso, el cálculo también incluye únicamente los datos hasta julio. Durante ese período se registraron más de 25.000 multas que, en conjunto, sumaron 51.575 unidades reajustables.

Esto se tradujo en una recaudación de $ 39.227.800 por el pago de esas multas. De todas formas, como se ofrecen bonificaciones para incentivar el pago, a esa cifra se le deben restar $ 6.886.127. Por lo tanto, a la comuna le quedaron $ 32.341.673, equivalentes a unos US$ 806.000.

Mejora leve en la velocidad

Según ha señalado el director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, la implementación de los carriles Solo Bus permitió mejorar en cierta medida la velocidad del transporte público.

En una entrevista con En Perspectiva en agosto, Benítez explicó que, debido al tipo de infraestructura, “que está pintada solamente”, en lugar de estar completamente segregada del resto del tránsito, se podía esperar una mejora del 10% en la velocidad.

El director señaló que, para julio, la velocidad había mejorado un 11% en Agraciada, un 7% en avenida Italia y un 5% en 8 de Octubre.

El director de Movilidad, Germán Benítez, durante la presentación del presupuesto de su departamento en la Junta Departamental Intendencia de Montevideo

En Rivera y Colonia, en cambio, no se han observado mejoras. De todas formas, Benítez explicó que distintos factores podían influir en los resultados. En el caso de estas dos calles, había “una proliferación de obras” que invadían el carril.

“Hay que ir gestionando la realidad”, comentó Benítez. Y añadió: “Lo que nosotros entendemos es que estamos en buen camino con esa medida”.

Con el objetivo de lograr cambios de mayor magnitud en el transporte público, las autoridades están impulsando una reforma de la movilidad metropolitana basada en ómnibus BRT.