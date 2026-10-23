Las dos sorpresas de Forlán en la reserva de Uruguay para jugar con Argentina: del ex Nacional a uno merecido

Este viernes por la tarde, la selección uruguaya de fútbol dio a conocer la lista de reservados para enfrentar a Argentina y República Dominicana en la próxima fecha FIFA de noviembre tras los partidos en los que la Celeste goleó a India 6-1, a Corea del Sur 4-1 y perdió contra Japón 3-1 con dos goles recibidos en tiempo de adición. La nómina es de 42 jugadores y las principales novedades aparecen en las reservas de dos jugadores: Federico Pereira, del Toluca de México, y Bruno Damiani, delantero del Philadelphia Union de la MLS de los Estados Unidos.

Los reservados de Diego Forlán para la última Fecha FIFA del año, la de noviembre 📋 pic.twitter.com/7y7fzwxORz — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 23, 2026

Federico Pereira es defensa central, también puede jugar de lateral derecho, tiene 26 años, fue campeón con Liverpool y en 2024 fue transferido a Toluca, club en el que tiene contrario hasta 2028 y en el que se ha convertido en figura. Además de ser titular indiscutido, hace tiempo que viene cumpliendo con rendimientos sobresalientes; se caracteriza por su velocidad, versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas y su capacidad de ganar duelos.

En tanto, Bruno Damiani es un atacante de 24 años, juega de "9" y tras jugar en la Liga Universitaria llegó a las formativas de Nacional, lugar en el que debutó en Primera División. Debutó en la temporada 2023, jugó apenas 22 partidos oficiales donde aportó dos goles en el tricolor. Posteriormente fue cedido a préstamo a Boston River, donde su muy buena temporada lo llevó a ser transferido a la MLS, para arribar al Philadelphia Union, donde lleva 15 goles en 35 partidos en la actual temporada.

La lista completa de la selección uruguaya

Arqueros: Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al Qadisyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Seba Cáceres (Celta), Ronald Araujo (Liverpool), Santiago Bueno (América), Josema Giménez (La Coruña), Federico Pereira (Toluca), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú), Alexander Barboza y Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Salt Lake), Lucas Olaza (Krasnodar).

Volantes: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emi Martínez (Palmeiras), Nico De la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting), De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maxi Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (América).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).