Nacho De Arruabarrena: de los méritos para llegar a la selección al golpe por la muerte del capitán del equipo

"Me enteré de la reserva por un contacto con Nacho Bordad, que es el entrenador de arqueros de la selección. Me llamó, me contó que iba a estar en la lista de reservados, me explicó cómo iba a seguir el proceso. La verdad que me emocioné, lo primero que hice fue contarle a mi familia porque es mi sueño desde chico”, cuenta Ignacio De Arruabarrena a Ovación desde Portugal, mientras que de fondo se escucha a su hija de cinco años jugar.

“Me acuerdo que hace dos años estaba roto, pensando en que me tenía que operar, después de la operación me propuse estar, dar todo para poder estar en la selección. Me puse a pensar en ese momento que fue el más duro de mi carrera, cómo fue atravesar eso, después volver a Sudamérica y regresar a Europa. Te ponés a pensar en todo lo que pasé después de ese momento duro en mi carrera”, agrega el arquero del Arouca, que atraviesa por un momento sensacional a sus 29 años tras su vuelta al Viejo Continente a principio de este año luego de dejar una muy buena imagen en el Barcelona de Guayaquil.

Nacho ya conoce lo que es el Complejo Uruguay Celeste porque había estado en la selección que disputó el Preolímpico en 2020, en un plantel en el que fue titular y en el que también estaban Rodrigo Formento y Cristopher Fiermarín. Ahora, en la primera nómina de reserva de Diego Forlán también están el mundialista Santiago Mele (Independiente), el propio Fiermarín (Bucaramanga), Thiago Cardozo (Belgrano de Córdoba) y Sebastián Jaume, una de las revelaciones de la Liga Uruguaya.

“Yo quería jugar en un grande, pero la organización era mala y, además, había mucha inseguridad. De hecho mataron a mi compañero, que era el capitán, que yo concentraba con él, era mi compañero de habitación. Fue muy duro. Siempre había cerca un asesinato, Guayaquil en sí estaba bravo en todo sentido”, comenta Nacho sobre el episodio de la muerte de Mario Pineida en diciembre de 2025, que contribuyó para su salida de Ecuador que sorprendió por los excelentes rendimientos que había tenido. “Quería volver a Europa y justo Arouca necesitaba un arquero. Nos fue muy bien en los primeros seis meses, el club hizo una apuesta importante para que me quedara, renovó el técnico y siento que vamos a poder hacer una buena temporada”, cuenta sobre el club que está quinto en la liga de Portugal, a tan solo cinco puntos del líder Porto en cinco partidos.

De Arruabarrena. Brilla en Portugal y se ve como un arquero más completo; fue reservado. Foto: Arouca.

“La muerte de Mario dejó una huella. Justo habíamos sacado una carta de que íbamos a parar porque nos debían como cuatro meses, él era el capitán, y en esa tarde escriben en el grupo ‘parece que Mario fue asesinado’... Fue durísimo, ver las imágenes y los videos, me afectó a mí y al plantel. Fue un golpe complejo”, acota.

El arquero montevideano surgido en Wanderers, que atajó también en Tacuarembó y Al Wehda de Arabia, cuenta en qué ha mejorado desde que salió de Uruguay: “He evolucionado en el posicionamiento, en relación a posicionarme y pararme mejor y pasar mejor la pelota. También mejoré en entender más el juego con la pelota en los pies. La diferencia de la velocidad de la pelota se siente y eso genera que yo me sienta más seguro con eso. También me siento con más tranquilidad, que es algo que le puedo compartir a mis compañeros”.

De Arruabarrena siempre vivió de cerca todo lo que rodea a la selección: “Desde que me vine a Europa siempre lo viví como dar pasos hacia mi sueño de la selección uruguaya. Siempre lo vi viable aunque sé que siempre fue muy difícil. Siempre lo soñé como un objetivo alcanzable más allá de los espectaculares arqueros que tiene Uruguay”.

Viene de ser elegido el mejor jugador del partido en el último partido de Arouca, pero tiempo atrás tuvo contactos con Peñarol y Nacional. “En varias instancias hubo comunicación e interés, pero nunca se llegó a avanzar. En algunos momentos yo sentía que no era el momento, en otro fue cuando yo me estaba recuperando de la lesión en la rodilla, y ahí Peñarol precisaba que estuviera apto para jugar rápido”.

De Arruabarrena ahora anhela la citación mientras hace el trabajo de hormiga para ser el arquero de Forlán. Viene de tener una actuación 10 puntos con el Arouca.