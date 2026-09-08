Ignacio De Arruabarrena, golero reservado por Forlán en la selección, la rompió en Portugal: mirá las atajadas

Ignacio De Arruabarrena fue una de las sorpresas de Diego Forlán en la larga lista de reservados para la selección de Uruguay que tendrá la disputa de la fecha FIFA de setiembre y octubre con tres partidos y Cachavacha la frente del plantel tras la salida de Marcelo Bielsa.

El golero de 29 años surgido en Wanderers, actualmente en el Arouca de Portugal, club al que llegó tras su exitoso pasaje por Barcelona de Ecuador, fue clave este lunes en el empate sin goles entre su equipo y el Estoril, en la quinta jornada de la Primeira Liga.

De Arruabarrena tuvo una noche espectacular evitando el gol del rival en varias oportunidades y según datos de Sofascore, el uruguayo hizo un total de ocho atajadas y cuatro fueron con remates dentro del área para llegar a 10 puntos en su rendimiento.

Esta gran actuación del uruguayo se da en medio de la reserva en la que fue incluido por Diego Forlán para los amistosos que la selección jugará entre setiembre y octubre en el marco de la doble fecha FIFA que será la primera luego del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La Celeste visitará a Japón el jueves 24 de setiembre en la ciudad de Rifu a partir de la hora 7:05 de la mañana de Uruguay, mientras que el lunes 28 enfrentará a Corea del Sur en Seúl desde las 8:00 y por último, el martes 6 de octubre se medirá ante India en Calcuta a las 10:30 de la mañana.

De Arruabarrena es uno de los cinco goleros reservados por el DT de la selección mayor junto a Santiago Mele, Cristopher Fiermarín, Sebastián Jaume y Thiago Cardozo.

En el encuentro de este lunes que el Arouca disputó por la Primeira Liga la del golero uruguayo no fue la única presencia celeste ya que en el Arouca fue titular Alfonso Trezza y en el complemento ingresaron Dylan Nandín por Barbero y Brian Mansilla por Trezza.