Justicia condena a 30 años de cárcel a El Pelón, quien es considerado el “asesino más peligroso” del país

La Justicia condenó este lunes a 30 años de cárcel a José Carlos Machado, alias “El Pelón”, por cuatro homicidios, y dos rapiñas cometidos entre 2021 y 2025.

En juicio simplificado, el Juzgado de 1° Turno de Ciudad de la Costa, condenó a Machado por un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso (ilícito que engloba a los cuatro homicidios), dos rapiñas muy especialmente agravadas, y un delito de porte de armas de fuego agravado por reincidente.

De esta forma, llega a su fin la causa que puso ante la Justicia a un delincuente que llegó a ser considerado por la Policía “como el asesino más peligroso” y por la Fiscalía como un homicida “serial”.

La carrera delictiva del Pelón comenzó siendo adolescente cuando ingresó varias veces al Insituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por delitos vinculados a receptación, drogas, rapiñas, lesiones, hurtos y además tres homicidios.

Ya siendo mayor, ingresó a prisión por abigeato agravado en 2016, lesiones especialmente agravadas y hurto en 2019, y violencia doméstica, incendio y lesiones personales en 2021.

Precisamente, ese año ocurre uno de los primeros homicidios que se le imputan ahora.

Estando preso por esos delitos, le mandó un mensaje a Christian Sufo, en ese entonces pareja de su excónyuge. Le dijo que lo iba a matar cuando quedara en libertad, porque supuestamente había abusado de sus hijos.

El 30 de abril de 2021, ya fuera de prisión, emboscó a Sufo en las cercanías de las rutas 101 y 102 y lo mató a cuchillazos.

Pese a que la Policía consideró que había suficiente evidencia para enviarlo a la cárcel, el homicidio quedó durante años sin una resolución judicial definitiva y volvió a cobrar relevancia cuando los investigadores reconstruyeron el historial delictivo de Machado tras los asesinatos ocurridos en septiembre de 2025.

En marzo de 2023, “El Pelón” fue nuevamente enviado a prisión por suministro de drogas. El 5 de agosto de 2025 recuperó la libertad.

A partir de ahí comete tres homicidios más por los que fue condenado ahora.

El primero fue el 8 de septiembre de 2025 cuando estando adentro de una casa en Empalme Nicolich asesinó de 3 disparos a una persona que había acudido a adquirir droga. El crimen se produjo sin motivo aparente. Pocos minutos después del asesinato una cámara lo captó cargando el cuerpo en una carretilla y arrojándolo en una cuneta a pocas cuadras de la casa donde se encontraba.

Los otros dos homicidios ocurrieron cuatro días después, el 12 de septiembre del año pasado.

El Pelón se había trasladado con otra persona en moto a Playa Verde, Maldonado. Allí intentó rapiñar a Thalía Tuví, una enfermera de 26 años. La joven se resistió y recibió un disparo efectuado con el arma que portaba Machado, mientras que los delincuentes le robaron el celular a un hombre que estaba en el lugar. El otro partícipe en ese homicidio ya fue condenado.

Ese mismo día, se trasladó a Pando. A las 16:00 mantuvo una discusión con su cómplice en la rapiña de Playa Verde. El sobrino de éste se interpuso y recibió un disparo en el pecho por parte de Machado.

De esta manera, quedó investigado por tres homicidios cometidos en apenas cuatro días.

A partir de ahí, El Pelón se dio a la fuga. Pero el 24 de setiembre cometió dos rapiñas: una a una carnicería y otra a una fábrica de pastas, apenas unos minutos después.

El 26 de septiembre, dos días después de las rapiñas, fue capturado en Florida, tras una persecución de tres kilómetros. En ese momento fue enviado a prisión preventiva hasta la fecha.

Antes de entrar al juzgado para la audiencia de formalización, El Pelón aseguró que “no se arrepentía” de ninguno de los homicidios.

El Pelón entrando a declarar en Fiscalía. Foto: Ignacio Sánchez.

Sanción en Suprema Corte de Justicia

“El Pelón” cometió tres homicidios cuando todavía tenía 17 años: el primero en junio de 2010, tras el cual recibió dos años de internación en régimen de semilibertad.

Ese años, durante una salida, cometió el segundo asesinato y quedó internado con privación total de libertad.

Sin embargo, Machado fue liberado el 30 de diciembre de 2010, al transcurrir los 60 días legales sin que el juez Juvenal Javier dictara sentencia. El magistrado dispuso la libertad aduciendo que el INAU no había enviado los informes de comportamiento requeridos.

Apenas cuatro días después, El Pelón asesinó a un repartidor durante una rapiña. Por este tercer crimen recibió cinco años de privación de libertad, entonces la pena máxima para adolescentes.

La Suprema Corte de Justicia investigó posteriormente la actuación del juez Javier y lo sancionó con la pérdida del derecho a ascender durante dos años por su responsabilidad funcional en el manejo del caso.

La SCJ consideró que la actuación del magistrado perjudicó la imagen del sistema de Justicia.