Tensión en la planta de Punta Ballena: gremio denuncia "persecución sindical y despidos injustificados"

La Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y Afines (Onodra) –sindicato que forma parte de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI)– denunció “despidos abusivos y represión antisindical” por parte de la empresa Punta Ballena.

El dirigente de la CSI, Luis Echevarría, señaló en diálogo con El País que en los últimos dos meses se realizaron dos despidos "injustificados" y denunció que se trata de una “táctica de amedrentamiento”. Por este motivo, la CSI dijo en un comunicado que no descarta la aplicación de medidas sindicales.

Ayer, los trabajadores realizaron una movilización hasta la planta de Punta Ballena ubicada en el barrio Colón, en Montevideo.

“La Onodra afirma que las medidas impulsadas desde la empresa configuran un claro atropello a las libertades sindicales mediante la persecución a las y los trabajadores afiliados”, indicó el gremio en un comunicado y agregó que uno de los despedidos se trata del delegado de finanzas del sindicato, por lo que los trabajadores consideran que la empresa tiene la intención de “desarticular a la clase trabajadora”.

Por otra parte, el próximo jueves habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y se prevé que la Onodra realice un paro de actividades y una asamblea general. Echevarría también denunció que la “persecución sindical” comenzó en 2021 y que desde entonces se produjeron unos 10 despidos en la empresa.

Fábrica de alfajores Havanna Archivo

Según relató Echevarría a El País, la empresa justificó los despidos como parte de una “reestructura laboral” y “crisis vinculada a problemas de producción”, aunque los trabajadores defienden que no existe tal situación. “No permiten que la organización sindical crezca”, sostuvo Echevarría. El País intentó, sin éxito, comunicarse con fuentes de la empresa para ampliar la información.

“En este sentido, reclamamos respuestas claras y contundentes por parte de Punta Ballena sobre una supuesta reestructura en los ámbitos que correspondan. Nada de lo que afirma la empresa se condice con la realidad partiendo de la base que la producción continúa y se realizan horas extras dejando en evidencia una importante actividad productiva”, señaló el sindicato en el comunicado.