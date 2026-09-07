Nuevo paro en el puerto de Montevideo sin retorno de actividades hasta nuevo aviso: ¿cuál es el motivo?

Luego de un paro sorpresivo que duró media hora la semana pasada, Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— emitió un comunicado en el que anunció que el Sindicato de TCP-Nelsury mantiene las actividades detenidas en el puerto de Montevideo desde las 10:00 horas. También convocó a reuniones sectoriales desde las 11:00 horas y a una Asamblea General grave y urgente, de carácter resolutivo, a las 14:00 horas. Por este motivo, TCP no recibirá camiones hasta nuevo aviso.

Según indicó TCP en el comunicado, pese a que los trabajadores no confirmaron el horario de reintegro de las actividades, anunciaron la instalación de una guardia gremial mínima, que permitirá mantener abiertos los Gates y una operativa limitada en el muelle.

"TCP ratifica que su propuesta de convenio, luego de las sucesivas mejoras incorporadas, quedó formulada en términos definitivos y no existen posibilidades de introducir nuevas modificaciones", señaló en el documento y agregó: "La empresa mantiene su disposición a explicar y aclarar su contenido, y rechaza las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar".

Puja. Los paros en la Terminal Cuenca del Plata benefician a puertos de la región, dijo Gandini. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Durante las últimas semanas, las partes mantuvieron varias reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para llegar a un acuerdo. En los encuentros, TCP presentó una propuesta de convenio cuyos avances fueron valorados por la Asamblea de trabajadores. Ante siete puntos adicionales planteados por el sindicato, la empresa incorporó cambios en tres de ellos, por lo que las negociaciones se encuentran entorpecidas.

"A pesar de estos avances, el sindicato resolvió retomar las medidas. TCP rechaza las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar, por no corresponderse con el desarrollo efectivo del proceso ni con las sucesivas propuestas presentadas", sostuvo TCP en un comunicado difundido la semana pasada tras el paro de media hora.