Vacaciones de setiembre: la demanda desbordó a las agencias y Brasil volvió a ser el destino estrella de los uruguayos

Las vacaciones de setiembre volvieron a mostrar un fuerte movimiento para las agencias de viajes, con una demanda que, en varios destinos, agotó con mucha anticipación buena parte de los cupos aéreos disponibles. Brasil volvió a posicionarse como uno de los grandes protagonistas, impulsado además por una mayor conectividad directa hacia destinos del nordeste, mientras que el Caribe, Europa y algunos puntos de Argentina, también tuvieron un desempeño destacado.

El nivel de ventas dejó, además, algunas señales hacia adelante. Las agencias observan que, por ahora, el encarecimiento internacional de los combustibles no tuvo una incidencia significativa sobre los valores de los paquetes comercializados para setiembre. El aumento de la demanda aparece, en cambio, como un factor relevante para explicar algunas subas de tarifas.

En Hiperviajes, el balance para las vacaciones de setiembre fue positivo. La agencia dispuso este año de un 30% más de lugares que en 2025, pero ese incremento no alcanzó para absorber completamente la demanda, según la jefa de producto de la empresa, Alejandra de la Cuadra. En este caso, explicó que a unos 20 días del comienzo de las vacaciones prácticamente ya no quedaba disponibilidad aérea para comercializar. "Si hubiéramos tenido más lugares, hubiéramos vendido más”, señaló.

Dentro de ese escenario, los destinos de sol y playa concentraron buena parte de las preferencias. Brasil fue especialmente fuerte, mientras que el Caribe tuvo una participación algo menor, algo que De la Cuadra vinculó también con una menor disponibilidad de oferta.

Dentro de Brasil, Recife se consolidó como una de las puertas de entrada más atractivas, particularmente por su conexión con destinos como Porto de Galinhas y Maragogi. En ese marco, la existencia de vuelos directos desde Uruguay favoreció especialmente esas ventas, según De la Cuadra.

Bahía apareció inmediatamente después entre los destinos brasileños con buen comportamiento, mientras que en Argentina, Bariloche y Villa La Angostura también registraron una buena medición de ventas, al igual que Neuquén.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

De la Cuadra dijo a El País que la intensidad de la demanda llevó además a Hiperviajes a contratar vuelos chárter para setiembre. La agencia contó con esa modalidad hacia Río de Janeiro y Recife, aunque ni siquiera esa capacidad adicional permitió satisfacer completamente el interés de los viajeros. “Aún teniendo charters, la demanda fue más alta que la cantidad de plazas que disponíamos”, explicó.

Entre las razones detrás de la alta demanda, la ejecutiva apuntó al clima registrado durante los últimos meses y también al escenario económico local. “Nuestra economía está bastante estable, no hay sustos, entonces la gente se anima más a comprar”, indicó.

En materia de precios, De la Cuadra señaló que la suba internacional de los combustibles vinculada a los conflictos internacionales no había generado hasta ahora un impacto significativo en las tarifas utilizadas para setiembre.

La situación incluso mejoró respecto a algunos valores que las agencias habían observado meses atrás para comienzos de 2027. Según explicó, inicialmente habían aparecido tarifas aéreas elevadas para el primer semestre del próximo año, pero posteriormente comenzaron a moderarse.

Para las vacaciones de setiembre, Hiperviajes llegó a manejar paquetes terrestres desde aproximadamente US$ 500, algunos de los cuales todavía tienen disponibilidad, mientras que las opciones aéreas comenzaban alrededor de los US$ 700.

Las diferencias posteriores dependían principalmente de la categoría y el régimen del alojamiento. Existían alternativas de posadas con desayuno, mientras que los paquetes para alojarse en un all inclusive podían ubicarse desde unos US$ 1.300. En términos generales, De la Cuadra situó el rango de los paquetes comercializados para setiembre entre unos US$ 700 y US$ 1.300.

“Lo que más vendemos son los all inclusive. Tenés todas las comidas y bebidas y el cliente ya sabe cuánto va a gastar en el destino. Eso le da mucha tranquilidad al uruguayo”, agregó.

En tanto, Rosina Saldombide, gerenta comercial de Jetmar, también indicó un desempeño positivo para estas vacaciones y observó además una anticipación en el momento de compra. Como consecuencia, varias semanas antes del comienzo de las vacaciones prácticamente toda la disponibilidad aérea ya esta comercializada. “Hace ya un par de semanas que terminamos de vender todo lo que teníamos. Queda alguna salida terrestre, pero todo lo que tiene que ver con cupos aéreos y vuelos, la verdad es que vendimos todo”, aseguró.

Brasil volvió a liderar las preferencias dentro de Jetmar, con Río de Janeiro como uno de los principales destinos elegidos por los uruguayos.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

A ese comportamiento se sumó un crecimiento de Salvador de Bahía y Recife, favorecido también por la disponibilidad de vuelos directos. Jetmar complementó su programación regular con una operación chárter hacia Río de Janeiro para las vacaciones de setiembre.

El Caribe compartió protagonismo con Brasil entre las opciones más vendidas. En ese caso, la agencia puso especial atención en promocionar destinos con menor probabilidad de presencia de sargazo. Entre las alternativas mencionadas por Saldombide aparecen Aruba y Curazao, además de Puerto Plata y Miches, ambas en República Dominicana.

Otra de las novedades fue el comportamiento de Estados Unidos. Según Saldombide, Jetmar registró un crecimiento de las ventas hacia Miami y Orlando frente al desempeño observado un año atrás.

Miami. Foto: archivo.

En cuanto a los precios, la agencia comercializó propuestas terrestres desde aproximadamente US$ 500, mientras que los paquetes aéreos hacia Brasil se ubicaron en el entorno de los US$ 900, a modo de ejemplo.

Para el Caribe, los valores se ubicaron aproximadamente desde los US$ 1.500 en régimen de all inclusive, con aumentos posteriores según la categoría de hotel seleccionada.

En Cisplatina, la comercialización para setiembre también ya está prácticamente agotada. La agencia ya tiene casi completamente cerradas las operaciones para estas vacaciones y comenzó a concentrar buena parte de su actividad en el verano y, más adelante, en la Semana de Turismo de 2027.

La supervisora de ventas, Laura Sabatel, estimó que las ventas de paquetes para setiembre crecieron aproximadamente 20% respecto al año anterior.

Brasil y el Caribe aparecieron nuevamente entre los destinos más solicitados, aunque en el caso de Cisplatina, Europa tuvo también un peso particularmente relevante, ya que realizan salidas grupales hacia el viejo continente.

El Caribe. Foto: Archivo

La agencia comercializó paquetes con propuestas que Sabatel definió como “completas y atractivas". Italia y España estuvieron entre los países con mayor demanda, mientras que algunas opciones incluyeron también recorridos por Suiza. Respecto a las tarifas aéreas, Sabatel consideró que el principal factor detrás de los aumentos recientes no está siendo el combustible, sino el propio crecimiento de la demanda.

A su entender, existe actualmente una mayor disposición de los uruguayos a viajar, incluso aumentando la frecuencia anual respecto a años anteriores.