Estudiantes de Facultad de Medicina repudiaron dichos de Orsi; "cometí errores", reconoció decano Briva

La estudiante de la Facultad de Medicina (FMED), de 19 años, que fue apuñalada por su compañero de clase dejó este viernes el sanatorio donde permanecía desde el martes, para continuar con internación domiliciaria.

Mientras que el agresor, otro joven de 19 años, continúa internado en una clínica psiquiátrica, a la que fue derivado el martes, y desde entonces no ha declarado a Fiscalía, confirmaron a El País fuentes del ministerio público.

El sonado episodio, en tanto, continuó siendo comentado en varios ámbitos. La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) “repudió” las primeras declaraciones del presidente Yamandú Orsi, de este jueves, tras ser consultado por la agresión que ocurrió el martes en el anexo de FMED.

Orsi fue consultado en una rueda de prensa, durante la Gala de Endeavor, sobre si el episodio en Medicina marca un antes y un después en las medidas de seguridad en centros educativos. “No se me ocurre, es un caso muy aislado”, sostuvo, lo cual generó rechazo.

“Los centros de educación necesitan equipos multidisciplinarios, y en esa época, cuando ocurrió en Secundaria no había”, agregó Orsi, tras conocerse varias denuncias de estudiantes del Liceo 1 de Salinas, a donde acudía el agresor, luego de ser consultado sobre si hubo fallas en la trayectoria del agresor.

“A veces son bombas de tiempo, que no necesariamente se tiene un diagnóstico claro. No se tuvo diagnóstico claro porque faltaron equipos multidisciplinarios”, acotó el mandatario. “El tema de fondo es la violencia”, destacó.

Anexo de la Facultad de Medicina, donde fue apuñalada estudiante de 19 años este martes 1 de setiembre. Foto: Estefanía Leal/El País.

Orsi fue consultado este viernes, en el marco de una recorrida por el Municipio del Andaluz, sobre si quería aclarar sus dichos sobre que era un caso “muy aislado”, tras el repudio que generó entre los estudiantes de FMED. “Aclarar no, porque quedó claro lo que dije”, dijo.

“Cuando se me preguntó sobre si el sistema de Secundaria había estado a la altura, yo dije, para la educación Secundaria, por lo que había ocurrido, había sido un hecho aislado. La violencia de género no es ningún hecho aislado”, añadió el mandatario.

“Yo dije, acá hay un problema de violencia dirigido a las mujeres. Capaz que me faltó precisar eso. Pero el tema violencia de género no es un hecho aislado. Y tampoco tiene que ver con la justificación de si estaba enfermo, si tenía tal problema o tal otro”, remarcó.

“Ahora, uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto”, dijo Orsi, molesto. “Cuando se me planteó si la educación Secundaria había podido resolver un problema que había empezado allá, yo dije, bueno, fue un hecho aislado, para no globalizar y generalizar. Porque además yo había hablado con las autoridades de Secundaria”, aclaró.

“Uno le pone el contexto que quiere, yo ya no exijo más. Pero el tema de violencia de género, no tengo ninguna duda, es de todos los días”, insistió el mandatario.

“En este caso, que fue lo que me preguntaron, no responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural, y filosófico, que tiene que ver con la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. No tengo dudas”, enfatizó.

“Cometí errores”

En el marco de ocupaciones por parte de los gremios estudiantiles en las facultades de Medicina, Psicología, Comunicación, Química, Ingeniería, Humanidades, Ciencias Económicas, Veterinaria, Arquitectura, este viernes de tarde sesionó el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar).

En dicho ámbito se votó una resolución que suspendió las clases hasta el martes próximo inclusive para continuar acciones de "reflexión, cuidados y reorganización institucional", sobre el episodio catalogado de “intento de femicidio”.

Al respecto, Udelar reconoció “limitaciones y desafíos que persisten en la respuesta institucional en contra de la violencia de género”, por lo cual se encomendó a la Comisión Abierta de Equidad y Género (CEAG), junto a varios actores, la elaboración en un plazo de 60 días de un plan de acciones concretas.

También se solicitó a los diferentes servicios que eleven informes, donde se detallen los mecanismos que tienen para detectar situaciones de violencia en género, y la inversión anual que destinan con tal fin, entre otras acciones, de acuerdo a la resolución que accedió El País.

“La comunidad educativa de FMED vivió uno de los hechos más desgraciados de sus 150 años, sino el que más”, dijo el decano de FMED, Arturo Briva. “La Udelar, aunque debería estarlo, no tiene hoy instrumentos de prevención para evitar que un intento de femicidio ocurra dentro de sus instalaciones”, añadió.

“La facultad es responsable de que toda su comunidad educativa los conozca. Volveremos a promover la existencia de referentes de cercanía, y la coordinación interinstitucional para mejorar la seguridad dentro de la facultad y en sus inmediaciones”, dijo el decano.

Briva dijo estar “profundamente orgulloso” de haber acompañado a miles de pacientes en sus 25 años de trabajo en Medicina Intensiva. “Curando, cuando se pudo, y acompañando siempre, incluso cuando lo único que se pudo ofrecer fue consuelo. Eso mismo intenté hacer el martes pasado, y cometí errores. No puedo decirlo de otra manera”, reconoció.

El decano de FMED planteó el martes que la joven sufrió una agresión violenta, que se trató de una situación excepcional, y que se iban a retomar las clases con normalidad este miércoles, algo que no ocurrió tras el paro del gremio estudiantil, y la multitudinaria movilización en la sede de Medicina y los alrededores del Palacio Legislativo.

AEM, que cuestionó las declaraciones de Briva, así como el accionar de Udelar en todo el episodio, adelantó que ocupará FMED hasta el sábado de mañana, y que retomará la medida el lunes próximo, a partir de las 08.00 horas.