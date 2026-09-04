Gobierno firmó acuerdo con accionista mayoritario de Montecon por el que desiste del arbitraje contra Uruguay

El Gobierno firmó este viernes un acuerdo con Neltume Ports, el accionista mayoritario de Montecon, por el cual la compañía desiste del arbitraje que llevaba adelante contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por US$ 600 millones.

"Es un desistimiento mucho más amplio; la situación es mejor de que si hubiéramos obtenido un laudo arbitral favorable al final del arbitraje", dijo el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Neltume Ports "se compromete a que ni Montecon ni ninguna de sus empresas vinculadas iniciará en el futuro ningún juicio contra Uruguay por los hechos objeto del arbitraje en ninguna jurisdicción", expresó Díaz.

El acuerdo no implica ninguna condición para el Estado uruguayo. "Uruguay no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a Montecon y a Neltume", valoró Díaz.

"Es un triunfo de la República Oriental del Uruguay a nivel internacional (que) consolida además la tradición jurídica del Uruguay de ser un país donde se cumplen con los contratos, donde existe seguridad jurídica, y a nivel internacional, salvo en un caso, en todos los demás Uruguay ha triunfado en los arbitrajes a los que ha sido llevado", añadió.

Con Atco, otro de los accionistas de Montecon, el proceso de negociación continúa y aún no está finalizado. "Estamos en un proceso, esperemos que finalice de manera similar", sostuvo el prosecretario, y espera que a la brevedad se pueda informar de una resolución favorable.

El arbitraje contra el Estado uruguayo era porque el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou concedió por 80 años a la Terminal Cuenca del Plata el uso de los muelles especializados.