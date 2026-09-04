Los reservados de Diego Forlán para los amistosos de la selección mayor de Uruguay con varias sorpresas y regresos

Diego Forlán tiene la primera lista de reservados para la selección de Uruguay que disputará la fecha FIFA de setiembre y octubre que marcará el inicio del ciclo de Cachavacha al frente de la Celeste.

El equipo uruguayo jugará tres partidos amistosos internacionales siendo el primero el 24 de setiembre frente a Japón, el segundo el 28 de ese mismo mes ante Corea del Sur y el tercero el 6 de octubre frene a India.

El entrenador que fue presentado en su cargo el lunes 10 de agosto, ya dio a conocer la primera lista de reservados para la selección absoluta de Uruguay mientras también viene trabajando con un grupo importante de jugadores de la Sub 20.

Y como toda nueva lista, tiene sorpresas y ausencias. Para empezar y al menos de cara a esta fecha FIFA, quedó descartado el regreso de Luis Suárez a la selección luego de que se había especulado con una posible vuelta tras la llegada de Forlán a la conducción técnica.

Entre las sorpresas, en la reserva de arqueros aparece el nombre de Sebastán Jaume, de gran presente en Albion, y yendo a los zagueros, está Alexander Barboza, el jugador de Palmeiras que tiene nacionalidad uruguaya y es convocable a la selección.

Por otra parte, Juan Rodríguez, el zaguero oriundo de San Ramón y surgido en Peñarol que actualmente milita en el Cagliari de Italia también integra la lista de reservados siendo una de las grandes novedades.

Estos son los reservados de Diego Forlán para la Fecha FIFA de setiembre-octubre 📋 pic.twitter.com/XUYHOC0Qi8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2026

Ya en la zona de volantes, los nombres de Facundo Bernal —de buenas actuaciones en el Real Betis de España—, Matías Abaldo —campeón del Mundial Sub 20 en 2023—, Lucas Villalba, jugador del Botafogo de Brasil, y Diego Rossi, actualmente en el Monterrey de México, aparecen como novedades en la lista.

En la delantera se da el regreso a la reserva de Miguel Merentiel, la presencia de Álvaro Rodríguez y también la de Martín Satriano, de muy buen presente en el Getafe de España.

Cabe recordar que la selección de Uruguay enfrentará a su similar de Japón el jueves 24 de setiembre en la ciudad de Rifu desde las 7:00 de la mañana de nuestro país, luego se medirá ante Corea del Sur en Seúl el lunes 28 de setiembre a las 8:00 de la mañana y por último jugará ante India el martes 6 de octubre a las 10:30 de la mañana en Calcuta.