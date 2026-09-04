Hasta 10 jugadores podrían no ser cedidos por sus clubes a la selección uruguaya Sub 20 para los ODESUR

Desde que la selección uruguaya Sub 20 comenzó su proceso con miras a los Juegos Suramericanos (ODESUR), las convocatorias se fueron adecuando, semana a semana, a los compromisos que tuvieran los futbolistas con sus clubes para saber si podían ser tenidos en cuenta. Ya con la lista definida para el torneo, algunos equipos decidieron no ceder a algunos jugadores. Qué equipos tomaron esa medida y cómo puede proceder la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para completar las bajas en la lista.

No es nada nuevo que el carácter exportador del fútbol uruguayo haga que muchos de estos jugadores Sub 20 ya sean tenidos en cuenta por los planteles principales de sus equipos, por lo que los intereses de los clubes de contar con ellos son aún mayores. Además, con la Copa AUF Uruguay en disputa con un formato de grupos, los equipos tienen ahora más competencia en el calendario.

Los Juegos Suramericanos son un torneo juvenil y corresponden al ciclo olímpico y no a una competencia organizada por FIFA, por lo que los clubes uruguayos no están obligados a ceder a sus futbolistas a la selección. En tanto y en vista a sus objetivos en esta temporada, varios han tomado la decisión de no prestar a sus futbolistas.

Nacional, con cinco, es el club que tiene más jugadores citados a esta selección uruguaya Sub 20 y el tricolor habría decidido no prestar a sus futbolistas, según confirmo Ovación con fuentes cercanas a la selección. El defensor Luciano Rodríguez, el lateral Román Clematte y los volantes Luciano González y Agustín Dos Santos y Mateo Soria no podrán ser tenidos en cuenta para esta selección Sub 20.

Agustín Dos Santos defendiendo la camiseta de la selección de Uruguay. Foto: @dossantos10_.

Peñarol, con cuatro, es el segundo equipo con más jugadores citados y estaría evaluando no prestar a uno de ellos. La decisión, según pudo confirmar Ovación, se tomaría en la jornada de este viernes. El Carbonero va a ceder a Rodrígo Álvez (defensor), Julio Daguer (volante) y Estevan Pereyra (extremo), pero va a evaluar la situación del lateral derecho Brian Barboza que tiene buena consideración por parte del entrenador Diego Aguirre en el primer equipo.

Boston River ya tomó una decisión con respecto al único convocado que tiene en esta selección. Facundo Aristegui (extremo) debuto por ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura, hizo un gran partido y se ganó un puesto en el equipo que dirige Ignacio Ithurralde. Según confirmó Ovación con fuentes de la institución, el Sastre no cederá a su futbolista y seguirá a las órdenes del primer equipo.

Facundo Aristegui en el amistoso entre Uruguay y Paraguay Sub 20. Foto: @Uruguay.

Defensor Sporting tuvo varios convocados durante el proceso de esta selección Sub 20 y semana a semana algunos entraron y salieron de la nómina según los compromisos del Tuerto. Mateo Caballero (defensor), Diego Abella (lateral) y Kevin Suárez (volante) estuvieron en consideración y finalmente fueron convocados para los ODESUR el extremo Alan Torterolo y el delantero Lautaro Navarro. Ambos son muy tenidos en cuenta por el entrenador Mauricio Larriera en el primer equipo y no serán cedidos a la selección.

Cómo puede suplir las bajas la selección uruguaya:

Los Juegos Suramericanos (ODESUR) se disputarán en Santa Fe, Argentina, desde el 12 al 26 de setiembre de 2026. Según pudo saber Ovación con fuentes de AUF, a la selección le llegaron las confirmaciones de Boston River, Defensor Sporting y Nacional de que no cederían a sus futbolistas. Aguardan por Peñarol. Si el aurinegro no cede al lateral derecho, podrían ser 10 las bajas.

Ante las posibles bajas en la nómina, la selección uruguaya Sub 20 puede hacer cambios en su convocatoria, pero los nuevos citados deben salir de una lista más amplia que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya presentó a la organización cuando comenzó este proceso.

Los convocados de Uruguay para los Juegos Suramericanos

Arqueros: Axell Amaral (Al-Ain-UAE), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado).

Defensores: Luciano González (Nacional), Brian Barboza (Peñarol), Rodrigo Álvez (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City Torque), Román Clematte (Nacional).

Volantes: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Mateo Soria (Nacional), Luciano González (Nacional), Agustín Dos Santos (Nacional).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Facundo Aristegui (Boston River), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting).