Graupel y aguanieve en el pronóstico del tiempo: anuncian un fin de semana muy frío y con lloviznas en Uruguay

El pronóstico del tiempo para Uruguay marca un fin de semana muy frío con posibilidad de graupel y aguanieve en algunos lugares puntuales, según explicó el meteorólogo Guillermo Ramis. Su previsión coincide en parte con la del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la de otro colega como Mario Bidegain, que indican bajas temperaturas fundamentalmente para el domingo y el lunes.

Ramis indicó, en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), que en dos puntos altos del este como Cerro Catedral (Maldonado) y Villa Serrana (Lavalleja) hay una "probabilidad del 90%" de que haya "graupel el domingo en la madrugada y en la mañana" y también "aguanieve" en otras zonas de Maldonado, fenómenos "para sacarles unas buenas fotos".

En definitiva, será un "fin de semana frío" y con "algún chaparroncito" entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo.

Dos personas se cubren de la lluvia y el frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Qué son el graupel y el aguanieve

El graupel es más blando y menos denso que el granizo y se forma por la acumulación de gotas de agua sobreenfriadas en copos, lo que resulta en pequeñas bolitas de hielo blanco que, al tocarse, pueden romperse fácilmente. El aguanieve es incluso más blando, ya que se trata de una precipitación que combina agua y hielo.

De cara a las próximas horas, Ramis dijo que este viernes habrá en Montevideo entre 11° y 14° con algunas nubes. El sábado se esperan entre 8° y 13°, lo que muestra una leve caída, pero también se prevé viento proveniente del sur y el suroeste y algunos chaparrones a última hora.

Para el domingo Ramis pronostica cielo cubierto con chaparrones de madrugada y de mañana, una mínima de 6° y una máxima de 11°, lo que acentúa la caída de temperatura. Hacia el lunes ya anuncia abundante sol pero con una mínima de 4° y una máxima de 12°.

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

Bidegain compartió un pronóstico de Meteoblue que indica que se esperan lloviznas entre sábado y domingo por el ingreso de un frente frío y también descenderán las temperaturas máximas desde los 16° de este viernes a los 10° del domingo; la mínima bajará desde los 10° de este viernes a los 5° del lunes.

Según Bidegian, estará "muy frío el fin de semana y la madrugada del lunes".

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de VIE04 a JUE10 setiembre, según @meteoblue. Se esperan lloviznas para SAB05 y DOM06 por ingreso frente frio y descenso temperaturas con temp máximas 16°,12°, 10° y 13°C de VIE04 a LUN07. Muy frio finde y madrugada LUN07set. pic.twitter.com/o3a6LYiAfx — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 4, 2026

Por su parte, un pronóstico del modelo ECMWF indica nuevas lluvias fundamentalmente en el noreste de Uruguay con entre 50 y 100 milímetros durante los próximos días, aunque la previsión alcanza hasta el sábado 12 de setiembre.

#Lluvias acumuladas (mm) previstas por @ECMWF sobre Sudamérica, de VIE04 a SAB12 setiembre. Se esperan mas 100 mm sobre Paraná (#Brasil), Misiones (#Argentina) y R.O. #Paraguay. Sobre Rio Grande Sul y NE de #Uruguay 50-100 mm. pic.twitter.com/q13gtmaiFb — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 4, 2026

Inumet anuncia frío y precipitaciones escasas durante el fin de semana

Inumet anuncia para Montevideo y el área metropolitana 7° de mínima y 14° de máxima este viernes, con buena presencia de sol y algunos períodos de nubosidad. El sábado habrá entre 7° y 12° con aumento en la velocidad del viento hacia la tarde y algunas precipitaciones escasas. El domingo se prevé entre 6° y 11° con lluvias escasas. El lunes, ya sin precipitaciones, seguirá muy frío, con 3° de mínima y 13° de máxima.