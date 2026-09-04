Inician las reuniones con Orsi: el dato que llevó a Ojeda a pedirle cita y cómo la coalición evitó tensión interna

Las cuerdas internas de la coalición republicana se tensaron en estos días. Todo a partir de una reunión que había convocado el presidente Yamandú Orsi a los referentes de la oposición para la última semana de agosto, y en la previa al viaje que hará a Nueva York a fines de este mes para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. La instancia se llegó a confirmar y luego se manejó que se hiciera de otra forma, para después posponerse sin fecha y, por último, ragendarse para este viernes, al menos como primer día de encuentros bilaterales.

Todas esas idas y vueltas obedecieron a que el Partido Nacional comunicó que, pese a haber dicho de entrada que sí, luego de una conferencia del Frente Amplio dura especialmente con Luis Lacalle Pou, las condiciones cambiaron y eso lo llevó a decir que no. Y esto embretó a la coalición, que se mostró impedida de adoptar una posición común, porque el Partido Colorado —el segundo socio en importancia de este bloque—, liderado en este asunto por su secretario general, Andrés Ojeda, no solo estaba de acuerdo en que la reunión se hiciera, sino que era su principal promotor.

Porque en conversaciones informales que el senador colorado suele tener con el mandatario por distintos temas, Ojeda había transmitido a Orsi que entendía necesario que se coordinara un encuentro con todo el sistema político, para transmitir así un mensaje que Uruguay históricamente reivindica cuando mira al exterior: que es un país estable, tanto económica como institucionalmente, y que, a pesar de no ponerse de acuerdo en problemas locales, oficialismo y oposición son capaces de acudir juntos a un llamado presidencial y frenar por un rato el chisporroteo cotidiano.

En concreto, señalaron a El País fuentes parlamentarias, Ojeda le trasladó al presidente una particular inquietud: que tenía el dato de que había "fondos de inversión norteamericanos" que estaban viendo "con preocupación" los altos niveles de "crispación interna del sistema político uruguayo".

Con ese contexto, Orsi compartió de inmediato que lo del colorado era una buena idea —el propio jefe de Estado lo reconocería en una rueda de prensa—. Y también coincidió con el senador, días después, cuando el nacionalista Álvaro Delgado comunicó que su partido no aceptaba participar de una reunión colectiva, que llevar a cabo un "mano a mano" por separado, con todos los referentes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, podía ser una buena solución.

Esa solución fue a la que se llegó y que la propia coalición aceptó como bloque, luego de una reunión mantenida en las últimas horas entre Ojeda, Delgado y Pablo Mieres —líder del Partido Independiente—. La posición de común acuerdo representó, entonces, un término medio entre la postura de los blancos, la de los colorados —quienes discutieron también en su interna este tema y el expresidente Julio María Sanguinetti, en el CEN de este lunes, respaldó el planteo de Ojeda— y la de Mieres, que había insistido en el diálogo interno que no veía bien que se rechazara una reunión con el presidente de la República, al mismo tiempo que llamó la atención a sus colegas sobre lo que esta situación estaba expresando en relación al funcionamiento del bloque: la falta de una "coordinación" política e institucional de la coalición republicana, más allá de la que existe a nivel parlamentario.

En filas nacionalistas, en tanto, la "fórmula" alcanzada también generó conformidad general. Porque se entiende que el principal objetivo de dejar por el camino un encuentro como el que originalmente se había pautado, todos juntos y con una foto que inmortalizaría la ocasión, se cumplió. "No va a haber cumbre; no hay problema con que haya reuniones pico a pico", puntualizó un senador blanco.

Y en términos generales, la sensación de los referentes de la coalición es que, más allá de la observación de Mieres, una situación que dividía las aguas culminó, si se quiere, con un resultado que reunió el consenso, y que alcanzó al "formato" de cómo llevar adelante los encuentros, más allá de que el de Delgado, de momento, no tiene fecha confirmada. Fue consultado sobre esto mismo en la noche de ayer por los medios, y respondió que la reunión será, "seguramente, en algún momento de la semana que viene, o de la siguiente". Orsi ratificaría esto mismo minutos después.

"Quiero ser bien agradecido con los compañeros del Partido Nacional —dijo Ojeda, por su parte, a El País— porque hicieron un esfuerzo para que se llegara a la resolución de un tema que priorizó a la coalición".

La primera reunión la tendrá, por deferencia, ya que él tuvo la iniciativa, el propio Ojeda. Será recibido este viernes a las 15.30. Una hora después será el turno de Mieres y cerrará la jornada, aunque no forma parte de la coalición, el exsenador Guido Manini Ríos, en representación de Cabildo Abierto.

"Lo importante de esta reunión no es la foto, sino el contenido", subrayó, en tanto, Delgado.