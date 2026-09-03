River Plate vs. Nacional en vivo por Copa AUF Uruguay: el tricolor, con equipo alternativo, visita el Saroldi

River Plate recibe a Nacional por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026. El albo, que viene de superar a Peñarol el pasado domingo en el Campeón del Siglo, saldrá con un equipo alternativo para visitar al Darsenero.
Los 11 de River Plate
El Darsenero, conducido técnicamente por Damián Santín, tiene su equipo titular para medirse con Nacional por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.
👊🏼 ɴᴜᴇꜱᴛʀᴏ xɪ ɪɴɪᴄɪᴀʟ.— C. A. River Plate (@cariverplateuru) September 3, 2026
Los elegidos por Santin para enfrentar a Nacional. pic.twitter.com/VhVm5oRqlb
El 11 de Nacional
Nacional dio a conocer el 11 titular para visitar a River Plate en el Parque Saroldi por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.
🫵🏼 Los 11 para enfrentar a River Plate— Nacional (@Nacional) September 3, 2026
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Nacional juega con la camiseta celeste
Nacional saldrá a jugar al Parque Saroldi con su clásica camiseta celeste. Este fue presentada el pasado 27 de agosto.
La lista de convocados de Nacional
Daniel Carreño armó una lista de convocados dándole descanso a varios de los futbolistas que jugaron el clásico del pasado domingo. Entre ellos Luis Mejía, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Tomás Viera, Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera. Cabe destacar que Maximiliano Gómez quedó afuera por lesión.
📋 Convocados para enfrentar a River Plate por la 2ª fecha de la Fase Eliminatoria de la @CopaAUFUruguay pic.twitter.com/glV7ue3Tds— Nacional (@Nacional) September 3, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Nacional visita el Parque Saroldi en busca de su primera victoria en el Grupo 5 de la Copa AUF Uruguaya cuando enfrente a River Plate, desde la hora 15:30.