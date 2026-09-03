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River Plate vs. Nacional en vivo por Copa AUF Uruguay: el tricolor, con equipo alternativo, visita el Saroldi

Tras su gran victoria sobre Peñarol en el Campeón del Siglo, el conjunto que comanda Daniel Carreño tiene su segunda presentación en el Grupo 5 del certamen.

Alberto Sobrero.
Alberto Sobrero
Actualizado:
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Daniel Carreño durante su estreno como técnico de Nacional.
Daniel Carreño durante su estreno como técnico de Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

River Plate recibe a Nacional por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026. El albo, que viene de superar a Peñarol el pasado domingo en el Campeón del Siglo, saldrá con un equipo alternativo para visitar al Darsenero.

Los 11 de River Plate

El Darsenero, conducido técnicamente por Damián Santín, tiene su equipo titular para medirse con Nacional por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.

Nacional juega con la camiseta celeste

Nacional saldrá a jugar al Parque Saroldi con su clásica camiseta celeste. Este fue presentada el pasado 27 de agosto.

La camiseta celeste de Nacional.
La camiseta celeste de Nacional.
Foto: @Nacional.

La lista de convocados de Nacional

Daniel Carreño armó una lista de convocados dándole descanso a varios de los futbolistas que jugaron el clásico del pasado domingo. Entre ellos Luis Mejía, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Tomás Viera, Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera. Cabe destacar que Maximiliano Gómez quedó afuera por lesión.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Nacional visita el Parque Saroldi en busca de su primera victoria en el Grupo 5 de la Copa AUF Uruguaya cuando enfrente a River Plate, desde la hora 15:30.

El Parque Saroldi.
El Parque Saroldi.
Foto: @bostonriver.

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