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Joaquín Silva

Joaquín Silva

Periodista parlamentario y de política

Joaquín Silva es Máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Obtuvo la Licenciatura en Comunicación en la Universidad ORT, donde hoy Integra el plantel docente de Periodismo. Se desempeña como periodista desde 2016, cuando comenzó a escribir para el portal Ecos. Luego trabajó más de tres años en El Observador como cronista judicial. Y a partir de mayo de 2021 es periodista de la sección Política de El País. Actualmente está abocado a la cobertura de asuntos de gobierno.

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