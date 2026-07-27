Ya sin casi aliados ideológicos en la región, Orsi busca cercanía pragmática con nuevos presidentes de derecha

Poco a poco, el mapa político de la región ha ido mutando y hay incluso analistas internacionales que hablan de ciclo u “oleada” de una derecha moderna que fue conquistando los gobiernos sudamericanos hasta poner fin a la supremacía que la izquierda mostraba en el continente dos décadas atrás, y que hoy quedó reducida a una modesta minoría.

Yamandú Orsi aterrizó en la Torre Ejecutiva cuando las placas tectónicas de este nuevo escenario se encontraban todavía en movimiento o terminándose de acomodar, con lo que la estrategia de inserción y articulación regional que buscó aplicar su canciller Mario Lubetkin tuvo que lidiar desde el primer día con esta complejidad, pero sobre todo una vez entrado ya en la gestión: en marzo pasado el chileno Gabriel Boric dejó el gobierno para dar paso a José Antonio Kast; en octubre llegó al poder de Bolivia Rodrigo Paz; y, en días recientes, se confirmaron las victorias electorales de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia.

De modo que prácticamente el único aliado que le queda al gobierno del Frente Amplio, y al que mira con especial ascendencia y toma como referencia en muchos pronunciamientos internacionales, es Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, cuya fuerza política se enfrenta al desafío de lograr una nueva reelección del líder del Partido de los Trabajadores en un competitivo duelo con Flávio Bolsonaro.

El desafío es doble si se tiene en cuenta que un pilar estratégico de la política exterior de Orsi es procurar el diálogo con todos los actores posibles; es decir, acercarse, participar y buscar protagonismo diplomático en ámbitos multilaterales, y reactivar todo vínculo con la región. Una muestra de esto último es la responsabilidad asumida este año de presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una alianza que, precisamente, tiene hoy una composición muy distinta a la que mostraba en el período pasado, cuando Luis Lacalle Pou asistía para cuestionar la “ideologización” de un foro -“club de amigos ideológicos”, fue la definición utilizada en enero de 2023 por el expresidente blanco- que entonces se encontraba claramente identificado con un grupo grande de mandatarios de izquierda -entre ellos, Lula, Alberto Fernández, Boric y el colombiano Gustavo Petro.

El presidente Yamandú Orsi junto al canciller Mario Lubetkin. Foto: Estefanía Leal/El País.

En cambio hoy, reconoció un integrante del gobierno, la Celac “está presidida por un gobierno de izquierda, pero es toda de derecha”.

Este panorama no es obstáculo, o eso está intentando la Cancillería de Mario Lubetkin, para que Orsi continúe con la misma senda de “cercanía” y “diálogo” en todos los ámbitos posibles, e incluso profundice su vínculo con representantes de marcos políticos absolutamente opuestos al suyo.

En este sentido, puertas adentro del Palacio Santos destacan la buena relación que se logró, por poner un caso, con el presidente chileno, que estuvo en Uruguay y mantuvo a inicios de este mes un encuentro con Orsi en Suárez y Reyes, y con quien se suscribió una declaración en la que se expresó, de parte de Uruguay, el interés de integrarse al Compromiso Regional de Santiago, una iniciativa que lidera Kast, y de la que ya forman parte Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay, y que tiene como principal meta coordinar esfuerzos en la investigación del crimen organizado y la lucha contra la delincuencia.

Ahora se buscará acercarse a Fujimori, a cuya asunción presidencial se asistirá este martes, y lo mismo se intentará con De La Espriella a fines de la semana siguiente, dijeron a El País fuentes del gobierno.

El camino recorrido hasta ahora, a juicio de la Cancillería, ha tenido resultado en términos de haber logrado “vínculos institucionales” e incluso, en algún caso, relación de “socios”.

“Sin garantías”

Este año la Organización de Naciones Unidas (ONU) deberá elegir su nuevo secretario general, y en esta discusión el gobierno de Orsi también busca tener alguna incidencia.

Lubetkin informó en su última visita al Parlamento la semana pasada (ver recuadro) que, en el marco de la presidencia que Uruguay también ostenta del Grupo de los 77 más China y “en función” de la responsabilidad que tiene al frente de la Celac, se recibió la solicitud, y se asumió en respuesta el compromiso, de “hacer los esfuerzos a fin de que el futuro secretario o secretaria general de las Naciones Unidas sea de origen latinoamericano o caribeño”.

Con ese horizonte, informó el canciller, se acordó “con los cinco candidatos latinoamericanos y caribeños realizar un evento aquí en Montevideo en los primeros días de agosto, en un diálogo entre los candidatos y candidatas y los ministros” de ambas regiones.

Pero advirtió: “Lo hacemos en función de que para nada estamos convencidos de que haya garantías de que un latinoamericano o un caribeño efectivamente pueda asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas, cosa que sería muy importante para todos nosotros no solamente desde el punto de vista político, estratégico, sino también económico y comercial”.

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: AFP.

Cancillería: se procurará una reforma “importante”

El Ministerio de Relaciones Exteriores sufrirá el año que viene, si se aprueba la Rendición de Cuentas, algunos recortes que afectarán su funcionamiento, así como los gastos de misiones oficiales, en pos de las reasignaciones definidas por Economía. En paralelo a esto, dijo el canciller Mario Lubetkin en el Parlamento, se inició un “proceso de consultas” para implementar una “importante reforma del ministerio, que permita su modernización”, y que posibilite a la Cancillería ser más efectiva, “con menos fondos”.

Uruguay será escenario del próximo encuentro con la UE

Este semestre tendrá a Uruguay a cargo de la presidencia pro témpore del Mercosur y su principal enfoque estará en “bajar a tierra el acuerdo con la Unión Europea (UE)” que la alianza sudamericana firmó con el bloque comunitario el pasado 17 de enero, y que, gradualmente, comenzó a ponerse en práctica a partir del 1° de mayo.

Así lo explicó el canciller Mario Lubetkin en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados en su comparecencia el pasado martes, en donde además detalló dos encuentros con actores de la UE en los que Uruguay oficiará de escenario, y que tendrán lugar a inicios de diciembre.

Uno de ellos se llevará a cabo en Punta del Este, el segundo día del último mes del año. Será, dijo el canciller, “el primer encuentro empresarial” celebrado entre ambas asociaciones. “Es lo que hemos acordado con la Unión Europea, y esperemos que sea grande, esperemos que sea impactante; va a ser original y novedoso porque no se ha realizado hasta ahora”, valoró Lubetkin, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El País.

Y este encuentro, a su vez, se hará en la víspera de otro, que supone un “objetivo que no es menor -continuó el ministro-, que es que la primera reunión entre el Consejo de la UE y el Mercosur se pueda realizar el 3 de diciembre”, también en este país.

De manera que el énfasis de Uruguay en estos seis meses de trabajo “intenso” en el Mercosur, como lo definió el propio canciller, se centrará en reunir y articular a “expertos, figuras y personalidades” que intervinieron en el texto de un acuerdo que llevó más de 25 años de negociación y que ahora está en la fase de “ejecución”. “Para que se entienda la dimensión de todo esto hay un elemento que también les quiero señalar -expuso Lubetkin a los legisladores-, que es la decisión de la UE, y particularmente del área comercial, de traer a algunos ministros de comercio” de la comunidad a Montevideo para estas reuniones de fin de año.

Asimismo, y como parte de nuevas sinergias generadas a partir de la puesta en marcha de este tratado comercial, el ministro también resaltó el “conjunto de empresas de España, Alemania, Francia, Italia y Centroeuropa que están realizando consultas de evaluación para instalarse” en territorio uruguayo. Esto sería “a efectos” de que esas compañías puedan “interactuar desde aquí hacia el Mercosur”.