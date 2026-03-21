Uruguay asume la la Presidencia Pró Témpore de la Celac este sábado en Colombia; Orsi se reunió con Petro

Uruguay asumirá este sábado la Presidencia Pró Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El hecho se concretará durante la décima cumbre de jefes de Estado de la Celac en Bogotá, Colombia.

El traspaso de mando está previsto que ocurra sobre las 14:40 de Uruguay y el discurso del presidente para las 17:00 horas.

Este viernes por la noche Orsi mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Colombia Gustavo Petro.

Fuentes de Cancillería indicaron que durante la reunión se habló sobre la experiencia de la presidencia de Colombia al frente de la Celac. Sobre asuntos que se consideró que no pudieron ser bien abordados, como los relativos a salud, medicamentos y migración y sobre los que sí se pudo trabajar como seguridad alimentaria y energía. También se conversó sobre el interés de acercar a Colombia al Mercosur.

Orsi junto a Gustavo Petro en Colombia este viernes. Foto: Presidencia de la República

Este sábado por la mañana Orsi mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Burundi y presidente de la Unión Africana, Evariste Ndayishimiye. Sobre las 12:30 se reunirá con el presidente de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

Asimismo, el canciller Mario Lubetkin se reunió con sus pares de Chile, Costa Rica y Guatemala.

Lubetkin adelantó antes del viaje que la intención de Uruguay es "dar una mano" en problemas críticos para la región. La hoja de ruta planteada se centrará en cuatro pilares fundamentales: la seguridad alimentaria, el desarrollo de energías limpias, la respuesta ante desastres climáticos y el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional.

Lubetkin enfatizó el valor de la Celac como un espacio que ha permitido declarar a la región como una zona de paz y desnuclearizada. "Lo hemos respetado porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son", señaló el canciller antes de la partida, según recoge la agencia EFE, subrayando el contraste con el actual contexto geopolítico global.