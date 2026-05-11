Trágico siniestro en Lavalleja: murieron dos mujeres y otras dos personas resultaron heridas

Un siniestro de tránsito fatal se registró este lunes en el departamento de Lavalleja, cerca de la localidad de Villa Serrana. Según informó Policía Caminera, dos autos chocaron de frente a la altura del kilómetro 144 de la ruta 8, pasadas las 7:30 de la mañana, y como consecuencia fallecieron dos mujeres.

La información primaria indica que ambas mujeres iban como acompañantes en uno de los vehículos, y otras dos personas que iban en ese mismo auto resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro hospitalario en Minas.

En el segundo auto iba un único ocupante que no presentó lesiones de entidad.

En la escena trabajó personal policial y de Bomberos, mientras la ruta permanecía parcialmente obstruida en la mañana del lunes.

"Las circunstancias del siniestro no se han establecido", informó la Jefatura de Policía de Lavalleja, que añadió que el conductor ileso "se encuentra a disposición de la fiscal que asumió la investigación".

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Policía Caminera

Investigan un copamiento en una vivienda en las afueras de Minas

Por otro lado, la Jefatura también informó de otro evento policial ocurrido en las últimas horas en el departamento. Se trata de un copamiento a una vivienda de las afueras de Minas, en la calle Camino Higuerita, cerca de la escuela 21. El parte señala que una pareja y sus dos hijos adolescentes "fueron víctimas de un copamiento que consumaron cuatro hombres con armas cortas este domingo a la hora 21.30".

"Los autores ingresaron a la vivienda encapuchados, redujeron a los integrantes de la familia y permanecieron allí durante dos horas, retirándose en la camioneta Ford Ecosport propiedad de las víctimas, con $15.000 pesos y una notebook", detalla el parte policial.

Luego se reportó el evento al 9-1-1 y hasta allí fue la Policía, que documentó el hecho y ahora investiga bajo las órdenes de la fiscal Marlene Canosa para intentar dar con los delincuentes.