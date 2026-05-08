Nuevo siniestro de tránsito en rambla de Punta Gorda: auto invadió senda contraria y chocó frontalmente a otro

Un nuevo siniestro de tránsito se registró pasado el mediodía en la zona de Punta Gorda, en la intersección de avenida República de México y Pablo Podestá.

Según reportó Teledía (Canal 4), por causas que se investigan, uno de los dos vehículos involucrados cruzó de senda e impactó de frente contra el otro automóvil que circulaba por la zona.

Un choque frontal entre dos vehículos se registró pasado el mediodía en la zona de Punta Gorda, en la intersección de avenida República de México y Pablo Podestá. Uno de los conductores fue trasladado a un centro asistencial.



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Pese a la violencia del choque y los daños que sufrieron los vehículos, no hubo víctimas fatales. Una persona resultó politraumatizada y fue asistida en el lugar por una emergencia médica móvil. Luego se la trasladó a un centro asistencial.

El tránsito en la zona no se encuentra totalmente cortado, aunque las sendas permanecen parcialmente obstruidas mientras trabaja la Policía y emergencia médica.

Siniestro de tránsito en rambla de Punta Gorda. Foto captura de video de Teledía (Canal 4).

Triple choque en la misma zona

Días atrás, un siniestro de tránsito ocurrió en la rambla República de México y José Cúneo Perinetti, donde la Intendencia de Montevideo (IMM) colocó un radar en noviembre de 2025, ocurrió en la tarde de este lunes.

En esa ocasión hubo un triple choque entre camionetas en la rambla. Una Volkswagen Saveiro gris que circulaba hacia el Centro cambió de senda y chocó contra una Lifan bordó que hizo un trompo, y también contra una Chevrolet blanca. Hubo un lesionado por vehículo: la conductora de la Saveiro fue trasladada, al igual que el conductor de la Lifan. En tanto, el conductor de la Chevrolet fue dado de alta en el lugar.