Caos en rambla de Punta Gorda: carriles obstruidos hacia el este y el Centro tras siniestro de tránsito
El choque ocurrió en un cruce donde la Intendencia de Montevideo colocó un radar en noviembre de 2025, lugar donde se registraron múltiples siniestros de tránsito en los últimos meses.
Un nuevo siniestro de tránsito en la rambla República de México y José Cúneo Perinetti, donde la Intendencia de Montevideo (IMM) colocó un radar en noviembre de 2025, ocurrió en la tarde de este lunes.
Por este choque es que se encuentra cortado el tránsito en la rambla y ciudad de Guayaquil hacia el este y desde la rambla República de México y Belastiqui al Centro.
📍Rambla y Cúneo de Perinetti— Montevideo Tránsito (@imtransito) April 27, 2026
✖️Carril obstruido hacia el este pic.twitter.com/hbY62TsxmC
Radar
La IMM colocó en noviembre de 2025 un radar en la rambla República de México y José Cúneo Perinetti, a unos metros de la zona donde ocurrió un siniestro con cuatro heridos, donde se registraron otros graves -algunos fatales- en los últimos meses.
En ese lugar el viernes 19 de setiembre de 2025 hubo un choque en el que dos personas resultaron muertas y otras dos lesionadas tras la colisión de dos vehículos.
Las víctimas eran una mujer de 93 años y un hombre de 28 años. En uno de los vehículos circulaba la mujer con otras dos personas, mientras que en el otro iba solo el hombre fallecido.
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