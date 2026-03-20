Obras en la Rambla de Punta Gorda: la IMM adjudicó la repavimentación en curva donde hubo múltiples siniestros

La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió adjudicar, "ad referéndum” del Tribunal de Cuentas de la República, la licitación pública para realizar obras de corrección de peralte y repavimentación en la Rambla República de México, en el tramo comprendido entre las calles Araucana y 6 de Abril, una zona de Punta Gorda donde se han registrado reiterados accidentes de tránsito.

La adjudicación fue otorgada a la empresa Emilio Díaz Álvarez S.A. por un monto total de $ 33.328.155, cifra que incluye leyes sociales e imprevistos. La resolución, firmada el 20 de marzo de 2026, establece que la oferta de la firma resultó la más conveniente para la administración, de acuerdo al informe técnico elaborado por la División Vialidad.

En el proceso licitatorio también participaron las empresas Construcciones Viales y Civiles S.A., R y K Ingenieros SRL, Grinor S.A. e Idalar S.A. Sin embargo, la Comisión Asesora de Adjudicaciones del Servicio de Compras recomendó aceptar la propuesta de la empresa finalmente seleccionada, en base a los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

La obra apunta a corregir el peralte —la inclinación de la calzada— en un punto considerado crítico de la rambla capitalina, además de ejecutar tareas de repavimentación. Se trata de una intervención largamente reclamada debido a la recurrencia de siniestros en esa curva, lo que motivó su priorización dentro de los proyectos de infraestructura vial del gobierno departamental.

La adjudicación quedó sujeta a la aprobación del Tribunal de Cuentas, tal como lo exige la normativa vigente. Una vez cumplido ese paso, se avanzará en la notificación a la empresa adjudicataria y en los controles financieros correspondientes para dar inicio a las obras.

Siniestro fatal en rambla de Punta Gorda. Foto de X: @GuilleLosa.

Siniestro múltiple

Un choque entre tres vehículos en la rambla de Punta Gorda, en la madrugada del jueves 25 de diciembre de 2025 tuvo un saldó de cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad.

Según información policial, el siniestro ocurrió sobre las 2:50 de la madrugada, a la altura de la rambla y San Nicolás.

Una camioneta que circulaba con dirección a Montevideo cruzó de carril y chocó contra un auto, que quedó parcialmente sobre la vereda. La camioneta siguió circulando y chocó contra otro auto.

Un hombre de 44 años resultó politraumatizado grave; en tanto dos mujeres y un menor resultaron heridos, pero el diagnóstico es reservado. Todos fueron derivados a centros de asistencia.

Realizaron controles de espirometría a dos de los conductores y dieron resultado negativo.

Triple choque en Punta Gorda. Foto: Santiago Magni/El País.

Zona donde hay peligrosa curva tiene nuevo radar

La Intendencia de Montevideo (IMM) colocó en noviembre de 2025 un radar en la rambla República de México y José Cúneo Perinetti, a unos metros de la zona donde ocurrió el siniestro con cuatro heridos, donde se registraron otros graves -algunos fatales- en los últimos meses.

En ese lugar el viernes 19 de setiembre de 2025 hubo un choque en el que dos personas resultaron muertas y otras dos lesionadas tras la colisión de dos vehículos.

Las víctimas eran una mujer de 93 años y un hombre de 28 años. En uno de los vehículos circulaba la mujer con otras dos personas, mientras que en el otro iba solo el hombre fallecido.