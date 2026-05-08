Del golazo de Batista al lateral que nadie marcó: Peñarol sigue sin ganar y depende de un milagro en la Libertadores

Enviado a Buenos Aires / Argentina

La agonía de Peñarol en la Copa Libertadores se extendió unas semanas más. El equipo de Diego Aguirre no logró cortar la racha de siete partidos sin triunfos, llegó a ocho, quedó último en el Grupo E y comprometió seriamente una clasificación a octavos de final. Solo un milagro lo hará pasar de ronda.

El aurinegro, colista con apenas dos puntos de 12, cerrará la llave como local ante Corinthians y luego con Independiente Santa Fe de Bogotá. Debe ganar esos dos juegos y esperar a que Platense no sume. Panorama más que complicado.

Y la historia de Vicente López tuvo su primer capítulo cuando apenas transcurrían 8 minutos de juego. Eric Remedi quedó muy sentido tras pelear por una pelota en campo aurinegro y tuvo que dejar la cancha. Otro jugador lesionado en un plantel que carece de salud.

Aguirre mandó a la cancha a Diego Laxalt para ocupar un lugar en la mitad de la cancha junto a Leandro Umpiérrez y Jesús Trindade pero el fútbol de Peñarol era lento, cansino y muy anunciado.

Así y todo, en la primera -y única - chance que el Carbonero pudo generar, llegó el gol. Saque de banda del Indio Fernández, la peleó Mauricio Lemos en las alturas y luego Diego Laxalt la cabeceó para asistir a Facundo Batista, quien con una notable definición en la media luna del área grande la mandó a guardar para anotar el 1-0 y hacer delirar a los más de 4.500 hinchas aurinegros en la cabecera visitante. Lo gritó Diego Aguirre como loco. Lo gritó todo el banco de suplentes. La alegría era inmensa. Fue el segundo capítulo de una historia que se iba a seguir escribiendo.

Es que todavía quedaba mucha tela por cortar y Peñarol, que encontró ese golazo, no lo supo cuidar. El equipo volvió a evidenciar serios problemas defensivos y cada vez que Platense llegaba al área, le generaba mucho peligro, sobre todo por las bandas.

Facundo Batista celebra el gol de Peñarol ante Platense junto a sus compañeros y los hinchas. Foto: AFP.

Fue así que a los 38’ y en una jugada rápida, toda la defensa se olvidó de marcar al lateral derecho del Calamar, Agustín Lagos la mandó a guardar vestido de nueve dentro del área. Fue el 1-1. Historia repetida para un equipo que no levanta desde lo defensivo y sufre.

El local tuvo todo para seguir de largo en el cierre de la primera mitad porque el aurinegro no ofreció garantía alguna a la hora de defender y la sacó barata.

Para el complemento, Diego Aguirre movió el banco. Puso a Gastón Togni por Facundo Batista y Peñarol pasó a defender con línea de cuatro. La historia no cambió. El Mirasol siguió defendiendo muy mal y no la pasó bien.

Gastón Togni al ataque en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: EFE.

De todas maneras y con el paso de los minutos, Platense se fue quedando y el Carbonero, con el ingreso de Abel Hernández, buscó tener más peso ofensivo. La Joya tuvo dos situaciones en las que bien pudo concretarse la victoria, pero no se dio y el equipo se retiró del Estadio Ciudad de Vicente López en medio de la reprobación de los más de 4.500 fanáticos que coparon la tribuna.

Peñarol volvió a dejar puntos por el camino, no encuentra el rumbo futbolístico, sigue cometiendo graves errores a la hora de defender y por más que hay chances matemáticas de poder lograr la clasificación a los octavos de final, el sueño de avanzar en la Copa Libertadores ya se empieza a esfumar más de lo previsto a esta altura de la temporada.