Diego Aguirre confesó con qué frase recibió al plantel tras el empate con Platense y por qué Batista fue titular

Enviado a Buenos Aires / Argentina

"Nos vamos con una sensación de que no es lo que vinimos a buscar", declaró Diego Aguirre apenas terminó el partido entre Platense y Peñarol en el Estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires donde el Carbonero empató 1-1 ante Calamar y comprometió su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

De todas maneras, rápidamente aclaró: "Sentimos que quedan dos partidos, no estamos fuera de nada y tenemos que ganar los dos partidos y ver qué pasa".

Precisamente, la Fiera confesó qué fue lo que dijo apenas entró al vestuario del escenario del equipo argentino al término del partido: "Lo primero que dije es "esto no terminó", porque es la verdad". Cabe recordar que a Peñarol le queda enfrentar a Corinthians y Santa Fe de local y está obligado a ganar los dos partidos, así como también debe esperar dos derrotas de Platense ante ambos equipos, pero en condición de visitante.

👉 Diego Aguirre en conferencia de prensa: el análisis de la dificultad de la poca y lo complicado que se la hace competir a Peñarol con todas las bajas por lesión.



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En relación al partido, Aguirre afirmó: "Fue muy disputado donde en el primer tiempo Platense presionó bien y nos complicó y después en el ST las cosas fueron más parejas, empezamos a encontrar algunos caminos y la sensación es que pudimos haber ganado con situaciones claras de Abel (Hernández), pero el fútbol es así".

Al ser consultado sobre el motivo por el que Facundo Batista fue titular —siendo la sorpresa del once inicial—, subrayó: "Al jugar con tres zagueros buscamos mas presencia en el área, entendíamos que tenía que arrancar, hizo el gol y fue muy lindo. También estamos con dificultades para armar el equipo, tuvimos que adaptarnos a la situación y adaptarnos al momento difícil que estamos pasando".

"Hubo buena actitud, los jugadores se entregaron, no tengo nada para reclamar. Si me tengo que quedar con algo bueno fue que terminamos empujando a Platense con alguna situación. Sentimos que pudimos ganarlo, pero no se dio", agregó el entrenador.

👉 Del "La sensación es que pudimos haber ganado en el final” al "esto no termino".



🎙️ Esto dijo Diego Aguirre en conferencia de prensa luego del empate ante Platense en Argentina.



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Aguirre también dio a conocer de primera mano la situación de Eric Remedi que "tuvo una conmoción cerebral y tuvo que salir. Ahora estaba bien, pero se dio una preocupación y una baja importantísima más a los 10 minutos de partido".

"Tenemos que pensar en ganar los dos partidos que nos quedan y nos tenemos que hacer fuertes en casa. Parece que estuviéramos afuera, pero no es así", sentenció.