Copa Libertadores: Eric Remedi salió del partido ante Platense por una lesión y crece la enfermería en Peñarol

No cesan las lesiones en Peñarol y este jueves tuvo una nueva: Eric Remedi. El volante argentino cayó al suelo durante los primeros minutos del encuentro ante Platense por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

El equipo de Diego Aguirre llegó a este duelo en Buenos Aires, Argentina, sabiendo que era una final. Es por eso que en los primeros minutos se vio muy trabado y jugado con mucha dureza, ya que ninguno de los dos equipos quería dar un paso en falso.

Sin embargo, las malas noticias para Diego Aguirre no cesan con respecto a la sanidad de sus futbolistas. Y en esta oportunidad le tocó a uno de sus mejores exponentes como es Remedi. El mediocampista, tras disputar una pelota con dos jugadores de Platense, quedó tendido en el suelo y pidió ser atendido por el cuerpo médico.

Al analizarlo en la cancha, se hizo el gesto de que no podía continuar y Aguirre mandó a calentar a Diego Laxalt. Por esto ingresó el carrito de la atención médica para llevarse al futbolista argentino y en el minuto 12 se dio el ingreso del exjugador de la selección de Uruguay al campo del Estadio Ciudad de Vicente López.

Si bien en las próximas horas el club Mirasol le hará estudios a Remedi para saber cuál es el grado de su lesión, no deja de ser una enorme preocupación el tema de las lesiones. Algo que ha aquejado a Aguirre a lo largo del primer semestre del 2026.

Los actuales lesionados que tiene el conjunto carbonero son: Nahuel Herrera, Leonardo Fernández, Emanuel Gularte, Luis Angulo, Lorenzo Couture, Eduardo Darias, Brandon Álvarez.