Dos nuevos condenados por el lanzamiento de la bengala en el clásico Nacional vs. Peñarol del Intermedio 2025

El 6 de julio de 2025, en la final del Torneo Intermedio 2025 de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, un efectivo de Policía fue herido por una bengala náutica que fue lanzada desde la Tribuna Colombes en dirección a la zona de la bancada de prensa de la Tribuna Ámérica. El club tricolor fue penado con la quita de tres puntos y ambos equipos jugaron partidos posteriores a puertas cerradas. En cuanto a los responsables de los incidentes, en las últimas horas la Fiscalía Penal de Flagrancia de 15.º Turno condenó a otras dos personas y ya son cinco los responsables que recibieron una pena por el hecho que provocó serias lesiones al agente.

La bengala náutica impactó directamente en el Policía, que se encontraba en la bancada de prensa, y le dio de lleno en la zona de los genitales, provocándole lesiones complejas por las cuales fue intervenido quirúrgicamente después de estar los primeros 10 días después del partido, ingresador en el Centro de Cuidados Intensivos del Hospital Policial.

Los incidentes registrados en esa final clásica entre Nacional y Peñarol, que terminaron consagrando con el título al aurinegro, constaron del lanzamiento de tres bengalas náuticas. Dos desde la parcialidad tricolor y una del lado de los aurinegros. Además, un segundo policía fue herido por un proyectil lanzado desde la Tribuna Ámsterdam.

En noviembre de 2025 se logró determinar que la pirotecnia fue ingresada al estadio Centenario a través de proveedores de comida y bebidas y de un funcionario de CAFO (Comisión Administradora del Field Oficial) encargado de limpieza y mantenimiento.

Ese mismo mes, tres personas fueron imputadas bajo el delito de asociación para delinquir y estrago, según informó Fiscalía, y condenados a 13 meses de prisión, que se sustituyen con libertad a prueba, con las medidas de trabajo comunitario por 8 meses, presentarse una vez por semana a la seccional y el ingreso a la lista de personas prohibidas de ingresar a espectáculos deportivos.

Dos nuevos condenados por las bengalas en el clásico del Intermedio 2025:

Este jueves 7 de mayo de 2026, la Fiscalía Penal de Flagrancia de 15.º Turno logró la condena de otros dos hombres por el mismo hecho. Ambos fueron condenados a la pena de nueve meses de prisión como autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de estrago. Sumadas a las condenas de noviembre del año pasado, son cinco las personas condenadas por el hecho que resultó en graves lesiones para un efectivo de Policía.