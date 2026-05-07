Caso Penadés: otro fiscal evaluará si la causa contra la fiscal Ghione debe reabrirse

La jueza suplente Gabriela Azpiroz aceptó la petición de la defensa de Gustavo Penadés de trasladarle la causa por presuntas irregularidades de la exfiscal del caso, Alicia Ghione, a otro fiscal. Ese nuevo fiscal tendrá 20 días para analizar el expediente y definir si reabre el caso que ya archivó por falta de mérito el fiscal Gilberto Rodríguez.

Azpiroz entendió que hay dos puntos que podrían reanalizarse por otro fiscal. Uno de ellos es la presunta omisión que habría cometido Ghione al no denunciar que en el celular de Jonathan Mastropierro había pornografía infantil. La fiscal investigada insistió en que ella no conocía ese contenido.

El segundo punto refiere a una entrega que Ghione hizo de material de la causa al Policía condenado Federico Rodríguez, quien iba a declarar como testigo en el caso. Mientras que la defensa de Penadés entiende que hubo una revelación de información secreta a un testigo, Ghione sostuvo que lo que hizo estuvo dentro de sus potestades.

En estos dos puntos “debería profundizarse un poco más”, indicó Azpiroz. A partir de que se notifique esta decisión a un fiscal diferente de Rodríguez, ese representante cuenta con 20 días para ver los antecedentes del caso y definir si reabre o no la investigación. Si decide volver a archivarla, la resolución es definitiva.

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