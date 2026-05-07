Israel y Líbano vuelven a negociar en Washington: EE.UU. aguarda que Irán responda a su oferta de paz

Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la semana próxima, anunció este jueves un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques de las fuerzas israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá a pesar del alto al fuego. Por su parte, Estados Unidos continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente y permita reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de hidrocarburos.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que pidió el anonimato, indicó a la AFP que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.

Será el tercer encuentro de este tipo en estos últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no tienen relaciones diplomáticas.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era "perfectamente factible", e insistió en que Hezbolá era el escollo, y no cualquier otra cuestión entre los dos gobiernos.

El embajador de EE.UU., en Israel, Mike Huckabee, el embajador de Israel en EE.UU.,, Yechiel Leiter, el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, la embajadora del Líbano en EE.UU., Nada Hamadeh Moawad, y el embajador de EE.UU., en el Líbano, Michel Issa, escuchan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP / archivo

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente cuando Hezbolá, un movimiento apoyado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos israeloestadounidenses.

Un alto al fuego entre Israel y Líbano, que incluye a Hezbolá, fue prorrogado después de la última ronda de conversaciones en Washington, pero eso no impidió que Israel continuara con su campaña de bombardeos contra el movimiento islamista, que a su vez reivindicó ataques contra las fuerzas israelíes que ocupan algunas partes del sur de Líbano.

Un hombre porta bandera con los retratos del ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei y el ayatolá Mojtaba Khamenei, Foto: AFP

Barcos varados en el estrecho de Ormuz

La guerra, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones, de unos 20.000 miembros en total, permanecen "atrapados" en el Golfo debido al bloqueo, informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

Trump lanzó el lunes una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, alegando avances en las negociaciones con Irán.

"Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", declaró Trump el miércoles. Pero, como ha hecho otras veces, amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si se niega a aceptar sus condiciones.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, la propuesta estadounidense está "en estudio" y Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Pakistán.

Pero en Irán, muchos son escépticos respecto a las conversaciones. "Ningún bando en estas negociaciones es realmente capaz de alcanzar un acuerdo", declaró Shervin, un fotógrafo de 42 años, a periodistas de la AFP en París. "Este es otro de los juegos de Trump; si no, ¿por qué están enviando tantos buques de guerra y fuerzas militares a Irán?"

El presidente estadounidense Donald Trump en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

Cae el precio del petróleo

Según la cadena estadounidense NBC News, el cambio de rumbo de Trump se produjo después de que Arabia Saudita —cuyo príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, habría hablado directamente con él— negara a las fuerzas estadounidenses usar su espacio aéreo y sus bases para la operación de forzar el paso por Ormuz.

Contactada por la AFP, una fuente saudí cercana al gobierno desmintió esa información, y aseguró que Riad no ha recibido ninguna solicitud formal en ese sentido.

Por otro lado, el medio estadounidense Axios, citando a dos funcionarios, asegura que Teherán y Washington están cerca de acordar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y establecer un marco de negociación sobre el programa nuclear iraní.

Trump asegura que la clase dirigente de Irán está dividida, después de que varios dirigentes murieran en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Pero el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que se reunió con el líder supremo, Mojtaba Jamenei, que no ha sido visto en público desde que asumió el puesto de su difunto padre a principios de marzo. "Lo que más me marcó de este encuentro fue la visión y el enfoque humilde y sincero del líder supremo de la Revolución Islámica", declaró Pezeshkian en un vídeo difundido por la televisión estatal.

Ante la expectativa de que se alcance un acuerdo, los precios del petróleo volvieron a caer este jueves, aunque menos que los dos días anteriores, cuando bajaron en torno a un 10%.

Tanto el barril de crudo de Brent del Mar del Norte como el de West Texas Intermediate se situaban por debajo del umbral simbólico de los 100 dólares.

Valores alejados de los máximos que se alcanzaron al calor del conflicto, en torno a los 126 dólares, pero muy por encima de los 70 dólares que rondaban antes de la guerra.

AFP