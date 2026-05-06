La drástica advertencia de Trump sobre el futuro de Irán: qué pide para frenar la operación Furia Épica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica cesarán únicamente si Teherán acepta las condiciones acordadas para la paz. El mandatario advirtió que, de no concretarse el acuerdo de paz con Irán, ordenará una ofensiva de mayor intensidad. Según informes de inteligencia, Washington espera una respuesta definitiva en las próximas 48 horas para resolver el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Trump utilizó su red social, Truth Social, para dejar clara su postura sobre el control de las rutas comerciales marítimas: "Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".

Sin embargo, el tono conciliador estuvo acompañado de una amenaza directa en caso de que las negociaciones fracasen. "Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", afirmó el republicano. Esta advertencia surge en un momento en que el Comando Central estadounidense reporta la interceptación de al menos 50 navíos como parte del cerco marítimo que asfixia la economía de la región.

Puntos clave del memorando y el programa nuclear

Fuentes de la Casa Blanca indicaron que este es el punto de mayor cercanía entre ambas naciones desde el estallido de las hostilidades. El borrador del acuerdo, que consta de una sola página, propone una hoja de ruta ambiciosa para estabilizar el Medio Oriente. Entre los puntos más destacados se encuentra una moratoria obligatoria al enriquecimiento nuclear por parte de Teherán, una de las mayores preocupaciones de la administración Trump y su aliado Israel.

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Foto: EFE

A cambio del cese de las actividades nucleares, el documento establece el levantamiento de sanciones económicas que han paralizado las exportaciones iraníes. Además, se contempla la liberación de miles de millones de dólares en fondos que permanecen congelados en entidades bancarias internacionales. La mediación de Pakistán ha sido fundamental para alcanzar este alto el fuego indefinido, actuando como puente diplomático para evitar una escalada regional total.

La suspensión temporal de las incursiones militares, decidida por Trump el martes, busca facilitar el tránsito de crudo por una vía estratégica por la que circula gran parte del petróleo mundial.

Con información de EFE