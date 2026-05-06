Crucero con brote de hantavirus: tres personas con síntomas fueron evacuadas y van a Países Bajos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles la evacuación médica de tres personas que presentan síntomas compatibles con el hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde. Los pacientes, considerados casos sospechosos, están siendo trasladados hacia los Países Bajos bajo una estricta coordinación internacional que involucra a las autoridades sanitarias de Reino Unido, España y el país de destino, además del operador de la embarcación.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, informó que se mantiene una supervisión exhaustiva sobre los 147 integrantes de la expedición, entre pasajeros y tripulantes.

Según el reporte oficial, uno de los pacientes presentó un cuadro febril que remitió rápidamente y se convirtió en un caso asintomático; no obstante, el protocolo internacional exige su traslado y la realización de pruebas diagnósticas específicas para confirmar o descartar la presencia del virus.

Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

El bloqueo en Cabo Verde y el protocolo de la OMS

La situación se tornó crítica cuando el crucero llegó a su destino final en las costas de Cabo Verde. Las autoridades locales denegaron el permiso de desembarco al declarar que el país no cuenta con los recursos de infraestructura necesarios para garantizar el aislamiento, la cuarentena y las medidas de prevención requeridas para un contingente de tal magnitud tras declararse el brote infeccioso. Ante esta imposibilidad, se activó el corredor sanitario hacia Europa para garantizar la atención médica de los afectados.

Después de estas primeras evacuaciones, el MV Hondius pondrá rumbo a las islas Canarias, donde llegará en un plazo de "3 a 4 días", anunció el Ministerio de Sanidad español tarde en la noche del martes.

Su puerto de llegada será Tenerife, según la televisión pública española (RTVE), que cita fuentes del propio Ministerio de Sanidad español.

Vista aérea del crucero MV Hondius Foto: AFP fotos

El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró sin embargo este miércoles su oposición a la evacuación de enfermos hacia el archipiélago, y lamentó la falta de comunicación por parte del gobierno central en Madrid.

El Ministerio de Sanidad español explicó la noche del martes que había "aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave".

Sin embargo, ese vuelo que debía evacuar al médico del barco a Canarias "se canceló", indicó a la AFP una fuente cercana a la presidencia de la región española.

"Lo que el gobierno de Canarias lamenta es que no haya información suficiente para saber si hay riesgos a los que tienes que enfrentar", agregó la fuente, que afirmó desconocer el motivo de la cancelación del vuelo.

Seguimiento de pasajeros y riesgo sanitario

Más allá de los evacuados, la OMS ha iniciado un rastreo epidemiológico de los pasajeros que descendieron de la embarcación en escalas previas a la llegada a Cabo Verde. El barco cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África.

La OMS abrió además una investigación para encontrar a los pasajeros del vuelo de la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo, en que viajó la pasajera neerlandesa enferma y luego fallecida en Sudáfrica.

El crucero MV Hondius frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Foto: AFP

La organización cree que uno o varios primeros casos "se infectaron fuera del barco" por el virus, y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas.

La autoridad sanitaria de la provincia argentina de Tierra del Fuego indicó que el MV Hondius había sido sometido a los controles de rigor antes de zarpar de Ushuaia, y consideró "improbable" que la enfermedad se hubiera contraído allí.

Tedros Adhanom Ghebreyesus enfatizó que el seguimiento es preventivo y que, por el momento, el riesgo para la salud pública a nivel global se mantiene bajo. La empresa operadora continúa colaborando en la vigilancia sanitaria de quienes permanecen a bordo, siguiendo las directrices de los organismos internacionales.

Con información de EFE y AFP