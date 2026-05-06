Deportes Tolima vs. Nacional por Copa Libertadores: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Enviado a Ibagué / Colombia

En plena crisis futbolística por el cúmulo de resultados adversos, el Nacional de Jorge Bava buscará hoy desde las 23:00 horas en Ibagué una victoria resonante ante Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

La previa no es para nada auspiciosa por las tres derrotas al hilo entre el Torneo Apertura y la copa, pero también porque ha perdido más puntos de los que han ganado y no se vislumbra un rendimiento aceitado ni constante.

El entrenador decidió rotar ante Albion para darle descanso a varios titulares de los que hoy se espera un rendimiento elevado.

Sobre todo porque han sido horas de mucha charla y autocrítica en la interna del plantel, y están convencidos de que el cruce ante el Vinotinto y Oro puede ser un punto de inflexión para pasar a liderar el grupo sabiendo que hoy todos igualan con cuatro puntos.

¿Qué es lo que tiene que cambiar Nacional para retornar a la senda triunfal en suelo colombiano? La última experiencia en Perú, donde sufrió la expulsión tempranera de Lucas Rodríguez, lo condicionó mucho y ahora debe encontrar a su reemplazante en un sector neurálgico.

Cada vez que Nacional debió prescindir de Boggio, Lodeiro o Rodríguez terminó sufriendo, y Bava asume el reto de no padecer el juego en ese sector ante un rival intenso, que se caracteriza por el despliegue y construye desde las asociaciones colectivas.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, no sería extraño que Jhon Guzmán o el juvenil Juan Ignacio García se ganen un lugar en la oncena.

El colombiano, que viene sumando minutos en la Tercera División a pedido de Bava, conoce muy bien el territorio por su pasado en el Internacional de Palmira y por haber nacido a solo 172 kilómetros de Ibagué.

Al ser consultado acerca de en qué aspecto específico se ha hecho énfasis para mejorar aparte del mediocampo, el dirigente Javier Gomensoro respondió: “Creo que a nadie le escapa que la riqueza futbolística de nuestro plantel, las contrataciones y la conformación que hemos tenido para este año después de venir de un año donde éramos campeones y la base obviamente es la misma, sin duda contrastan y no son consistentes con los resultados que hemos obtenido”.

Y agregó: “En todas las líneas hay críticas pero, como hemos hecho goles -contra Albion y Universitario hicimos dos- y aún así nos llegan y convierten con relativa facilidad, esa creo que hoy está siendo la materia principal de preocupación de que el déficit está en la forma en la cual defendemos el cero”.

Nacional sabe que no puede irse con las manos vacías de Ibagué y que, si logra su objetivo, luego tendrá dos finales en su casa.

Deportes Tolima vs. Nacional por Copa Libertadores: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández;

Jersson González, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Ever Valencia; Luis Sandoval, Adrián Parra. DT: Lucas González Vélez.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta/Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Jhon Guzmán/Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA)

Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA)

VAR: Rodolpho Toski y Caio Vieira (BRA)

TV: Disney+ Premium y ESPN 7

Estadio: Manuel Murillo Toro.