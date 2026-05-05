Del lujoso hotel donde concentra Nacional al curioso dato del estadio donde jugará ante Tolima por Libertadores

Enviado a Ibagué - Colombia

Nacional escogió una ubicación estratégica para concentrar en Ibagué. El Hotel Estelar Altamira, un lujoso hospedaje de cuatro estrellas y media, se localiza sobre la Avenida Mirolindo, a un kilómetro del Estadio Manuel Murillo Toro donde jugarán mañana ante Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

Las instalaciones destacan por la privacidad que le ofrecen a la delegación, pero también por su extenso patio repleto de vegetación, que incluye un corredor largo que finaliza con el acceso a una piscina de dimensiones llamativas.

En ese mismo sector se destacan dos restaurantes, uno abocado a la comida italiana y otro a la francesa. El hotel queda enfrente de la Universidad del Tolima y a solo unos minutos del Museo de Arte de esa localidad.

La capital musical de Colombia, como se le suele apodar a Ibagué, la capital del departamento de Tolima, está cargada de referencias artísticas en la vía pública.

Durante el año le hace honor a su apodo recibiendo el Festival Nacional de la Música Colombiana, el festival folclórico y otros eventos que resaltan la identidad cultural.

En cuanto al escenario del partido, tiene capacidad para unos 28.000 espectadores y cuenta con un apodo peculiar: el Coloso de la 37, en referencia a la calle donde está situado y también a las dimensiones del estadio.

Su inauguración se produjo en 1955 y, a partir de las distintas remodelaciones, pudo ir incrementando su aforo.

Este estadio, que hoy recibe el nombre de la persona que fue dos veces presidente de Colombia, ha tenido un total de ocho denominaciones a lo largo de su historia: Gustavo Rojas Pinilla, Estadio Libertad, Estadio 10 de mayo, Jerónimo Serrano de Ávila, Olímpico de Pacandé, Estadio Municipal y Estadio San Bonifacio.

¿Por qué motivo se terminó modificando este último nombre para colocarle el de Murillo Toro? Una de las razones fue la racha adversa de resultados y la coincidencia con el nombre de un cementerio de la ciudad.

Está todo dado para que sea un gran partido, con el condimento adicional del cruce público que tuvieron el entrenador Jorge Bava y Lucas González Vélez luego de que él dijera que “son 100 veces mejores” que el Bolso.