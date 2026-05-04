Ovación en Colombia: Nacional ya se instaló en Ibagué a la espera del cruce ante Tolima por Copa Libertadores

Enviado a Ibagué / Colombia

El Nacional de Jorge Bava arribó este lunes por la tarde a Ibagué, la ciudad donde concentrará a la espera del cruce ante Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El partido está fijado para el miércoles a las 23:00 horas de Uruguay en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Con una lista de 29 viajeros, dentro de los que no se incluye a Nicolás “Diente” López por una dolencia que arrastra desde el encuentro ante Danubio, la delegación tricolor llegó este lunes a las 19:20 horas al Hotel Estelar Altamira, que se localiza a unos cinco minutos del recinto deportivo al que acudirán en un par de días.

En la nómina aparecen titulares indiscutidos como Maxi Gómez, Luciano Boggio, Luis Mejía y Sebastián Coates, pero también algunos juveniles como Pavel Núñez, Román Clematte, Juan Ignacio García y Bruno Arady. También viajó el volante colombiano Jhon Guzmán.

Por su parte, Gonzalo Carneiro, quien ya tuvo minutos frente al Pionero después de superar el desgarro en el cuádriceps, es otro de los hombres de confianza del DT que está a disposición.

Sebastián Coates, Camilo Cándido y Nicolás Rodríguez en el arribo de Nacional a Colombia. Foto: Nahuel Casuriaga.

Después de una nueva derrota frente a Albion por el Torneo Apertura, que se suma a la caída 4-2 frente a Universitario por copa y el 2-1 sufrido contra Danubio en el Gran Parque Central, el Bolso buscará una victoria impostergable que lo acomode en el grupo.

Por el momento, todos están igualados dado que Nacional, Deportes Tolima, Universitario y Coquimbo Unido acumulan cuatro unidades al cabo de las primeras tres jornadas.

El Pirata y Los Cremas se medirán el jueves desde las 21:00 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.