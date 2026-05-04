Nacional no le encuentra la vuelta a su momento: errores constantes, fragilidad llamativa y un pésimo Apertura

Sorprendió Jorge Bava con la alineación, principalmente en la defensa y en el arco, con las inclusiones de Suárez, Calione, Viera y Bais, para jugar contra uno de los ataques más feroces del Apertura, con el goleador López de “9”, Airala por afuera y Toledo por el otro lado, que venía siendo determinante con sus ingresos en los últimos partidos.

Y le costó caro a Nacional desde el comienzo, porque ya a los 16 minutos perdía 2-0 por un penal cometido por Bais (Heras tuvo que recurrir al VAR de Cunha a pesar de la claridad de la falta) y por una falla del arquero, en un equipo que no lograba superar el asedio de Albion, principalmente por las bandas. Nacional venía caído por la dura derrota de Libertadores contra Universitario y el comienzo de partido no hacía más que llenar de preocupación a todos los tricolores.

Claro que Bava tenía visto a Albion, y lógicamente que estaba analizado. El DT explicó en conferencia que él no habla de rotación -un concepto impuesto por los periodistas- sino que apela a lo mejor que tiene para cada partido según su consideración y que ”por algo están jugando en la Primera de Nacional”. Lo comentó a la hora de analizar las variantes del equipo, al no poder afianzar una oncena.

Si bien el descuento parcial de De los Santos le dio aire e ilusión, Nacional no logró ponerse en partido, porque corría detrás de la pelota, no lograba ganar la mitad de la cancha y Albion se lucía manejando el balón con posesiones largas, trayendo al tricolor a su cancha para generar espacios en el sector donde más le gusta: en el “cajón”, por afuera, donde sabe que más hace daño, como ha ocurrido a lo largo de esta temporada y a algo que apuesta su gerente deportivo Sebastián García y especialmente su entrenador Federico Nieves.

Fue así que no extrañó que Albion alcanzara el 3-1 con una estupenda jugada en la que tuvo la posesión durante 64 segundos, hizo 22 pases fruto de recuperar la pelota con una presión alta y finalizó con un golazo de López, quien es el goleador del Apertura. Los futbolistas de Nacional, sin reacción alguna, se fueron silbados tras terminar el primer tiempo y los cambios, así como el descuento de Rogel, le dieron otra frescura, la que se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos y el empate no llegaba.

Los jugadores de Albion y Nacional en la previa de un tiro de esquina. Foto: Ignacio Sánchez.

En el medio hay que señalar una incidencia en la que Heras bien pudo haber cobrado penal por una mano de Burdín en la línea del arco, pero el árbitro y sus colegas del VAR interpretaron que el brazo estaba en una posición natural independientemente de la incidencia que tuvo finalmente en la jugada.

Albion aguantó bien y ganó con su libreto. Nacional perdió con los tres equipos que ascendieron y está deseando que se termine este Apertura para el olvido, en el que nadie le encuentra la vuelta.