"Están en Nacional, las oportunidades hay que aprovecharlas", dijo Bava y confirmó que el Diente no viaja

Nacional sufrió una dura derrota ante Albion por 3-2. La tercera de forma consecutiva si se tiene en cuenta la caída con Danubio por el Torneo Apertura y que perdió con Universitario en el marco de la Copa Libertadores. El Bolso atraviesa un momento irregular y Jorge Bava, el entrenador, se encargó de explicarlo.

"Estamos en la búsqueda de identificar los errores para trabajar. No son patrones que se repiten, pero sí los accidentes nos están costando caro", indicó el técnico en un partido donde Albion se puso en ventaja por un penal de Federico Bais y estiró la diferencia por una salida en falso de Ignacio Suárez.

"En desventaja tenés que tomar riesgos, ya corrés desde atrás, es incómodo y nos cuesta encontrar partidos que no tengamos esos accidentes, pero hay que asumir la responsabilidad", subrayó.

Al ser consultado sobre si le preocupaba la cantidad de goles sufridos, analizó: "Todo me preocupa. El equipo convierte, es evidente, en casi todos los hizo y más de un gol, pero los números en contra alarman porque es hacer goles y que no te hagan, sobre todo la forma en la que nos hacen. Asumir la responsabilidad y trabajar en conjunto para bajar el índice de gol".

Bava paró un equipo al que le faltaban muchos titulares y otros tantos estaban en el banco de suplentes, pero evitó llamarlo "rotación". "Así le dicen ustedes (los periodistas), yo pongo el mejor equipo para cada partido. Hoy creo que este era el mejor por el desgaste del otro ida o para que lleguen mejor al partido que viene. Están en Nacional y las oportunidades hay que aprovecharlas, las responsabilidades son mías, pero no lo llamaría rotación".

El técnico también certificó que Nicolás "Diente" López no estará para el partido ante Deportes Tolima del próximo miércoles al punto que ni siquiera viajará con el plantel a Colombia: "Está con una molestia muy grande. Se hicieron los estudios y no arrojaron nada grave, pero clínicamente está muy dolorido".

Por último hizo referencia a Juan Cruz de los Santos quien salió "cansado, pero sin dolencia en particular". Bava admitió que "era previsible que no jugara los 90 minutos, pero quedé contento con su rendimiento".